Следите за губами Антона Силуанова

Договор дороже денег

Как заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. налоговая нагрузка в России на малый бизнес не увеличится до 2024 года. «Это однозначно и эта позиция будет выдерживаться», — подчеркнул министр в эфире Первого канала. По его словам, власти «договорились» по этому вопросу, и в течение ближайших шести лет сектору МСБ ничего не грозит.

Есть известная цитата Джорджа Буша-старшего, который сказал, став президентом США: Watch my lips: no new taxes — «Следите за моими губами: никаких новых налогов». Потом налоги все же возросли. Но Буш наверняка очень старался не допустить этого. Возможно, Антон Силуанов окажется еще крепче, хотя он и не президент, а вице-премьер и министр. Афоризма Буша он не повторял, но теперь, если в результате некоего форс-мажора ему придется объявить о повышении какого-нибудь налога на МСБ, губы у него, наверное, слегка задрожат. Лучше этого, конечно, не допускать.

Не совсем привычной для министра финансов обещание сделано в контексте стремления правительства во что бы то ни стало уменьшить серую зону в области занятости, которая давно уже достигла совершенно неприличного объема, включив в себя десятки миллионов человек. размеров, Наряду с заявлением о налогах Антон Силуанов отметил, что в центре внимания власти сейчас находятся самозанятые, пилотный проект по выявлению которых действует в четырех экспериментальных регионах. На сегодняшний деньзарегистрировано 240 тысяч самозанятых. «Эта форма бизнеса – технология будущего. Это выход из тени, эта та задача, которую мы ставили. Зарегистрировался — заплатил 4% налогов, если человек оказывает услуги человеку и 6% — если услуга оказана предприятию», — отметил глава Минфина.

Он признал, что с появлением нового налогового режима появились компании, которые этим злоупотребляют. По его словам, налоговой службе необходимо создать «продукт», который сможет выявить предприятия, специально переводящие своих работников на данную форму, чтобы избежать налоговых выплат.

А ЕНВД, А...?

Конечно, верить словам даже самых крупных чиновников у нас не очень-то принято. Как считает Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий, заверения о стабильности налогов повторяются достаточно регулярно и стали напоминать мантру. Однако такое внушение, кажется, игнорируется самими налогами, остроумно замечает он. А фискальная нагрузка, в том числе и на МСБ , ползуче возрастает. В 2019 году подняты ставки НДС, акцизы, происходит пересчёт налога на имущество по рыночной стоимости. Несмотря на предыдущие мантры, в правительстве активно обсуждаются повышение с 2020 года широко используемого малым бизнесом ЕНВД, а также торгового сбора и патентов, часть неналоговых платежей предложено внести в Налоговый кодекс с ужесточением администрирования.

При такой практике доверие МСБ к стабильности фискальных условий крайне низкое, мало кто верит, что шесть лет никаких налоговых повышений не будет. И это действительно дезориентирует бизнес, препятствует планированию, выполнению среднесрочных программ предприятий, полагает аналитик. Между тем для МСБ главная помощь – не мешать. Эта сфера способна хорошо самоорганизоваться, занимать нужные «ниши», быть гибкой, ориентированной на конечного потребителя, самостоятельно обеспечивать занятостью и заработками огромное число людей.

Главное, считает Марк Гойхман, – меньше административного давления и монополистического подавления, равные условия конкуренции и доступа к покупателям и заказчикам, твёрдые судебные и вообще юридические гарантии соблюдения прав. Однако практика такова, что именно в данных вопросах происходит пробуксовка. Пока они не решаются, должного развития и инвестиций малый бизнес не получит.

Что-то много, но и этого мало

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский недоумевает, откуда взялось число 240 тысяч, как количество граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых. По состоянию на конец июня официальная статистика заявляла о порядка 100 тысяч зарегистрированных, отмечает он. И каким образом всего за четыре месяца их количество выросло в 2,4 раза, не совсем понятно, говорит эксперт. Разве что был реализован сценарий, предлагавшийся властями Татарстана (регион участвует в проекте), по которому потенциальных самозанятых нужно было искать среди преподавателей, медицинских и социальных работников, а также среди школьников и студентов. Аргументировалось это тем, что и бюджетники, и лица, находящиеся на иждивении своих родителей, все равно получают какой-то дополнительный доход, а потому вполне претендуют на роль плательщиков нового налога.

Но даже 240 тысяч зарегистрированных плательщиков налога на профессиональный доход в четырех благополучных субъектах федерации с населением 25 млн человек, из которых не менее 20% работают без оформления трудовых отношений, не считая тех граждан, которые получают дополнительный доход от такой деятельности, имея еще и постоянную работу, это очень мало, считает Илья Жарский,

К слову, говорит он, очень существенный рывок на старте проекта в начале года, ему дали столичные и подмосковные таксисты. По неизвестным причинам уже к марту, то есть спустя менее трех месяцев, в Москве и Московской области в качестве самозанятых на учет встали не менее 12 тысяч таксистов, работающих с одним из крупнейших операторов. На тот момент это была треть всех участников эксперимента. Сколько сейчас таксистов среди заявленных 240 тысяч, остается только гадать, но, с учетом того, что только в одной Москве насчитывается не менее 48 тысяч желтых экипажей, у которых бывает по нескольку водителей, надо полагать, их немало.

Что касается общего посыла — отказа правительства поднимать налоги для бизнеса, то в него верится лишь отчасти, отмечает Илья Жарский, поскольку фискальная нагрузка не зависит от одних только ставок и количества налогов. Ужесточение (которое не надо отождествлять с улучшением) контроля со стороны налоговых органов, это проблема, которая сейчас стоит куда более остро, полагает он. Государство ищет новые источники пополнения бюджета и, увы, находит их только за счет наращивания фискальной нагрузки на население и бизнес.