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Западные СМИ: Россия закрепила победу в Сирии

Москва, 23.10.2019
#Сирия
#Турция
  • Западные СМИ: Россия закрепила победу в Сирии

Михаил Метцель/ТАСС

Первые полосы как западных, так и восточных СМИ пестрят громкими заголовками о переговорах между президентами Путиным и Эрдоганом в Сочи. Заголовки, конечно, разные, но смысл сводится к одному: Россия закрепила победу в Сирии и тут же показала свою силу, остановив наступление турецкой армии на северо-востоке страны; а также еще больше усилила свое влияние на всем Ближнем Востоке и превратилась в главного игрока в регионе.

Лондонский Guardian отмечает, что соглашение, подписанное после шестичасовых переговоров в Сочи, на руку Турции, но еще выгоднее оно Москве, которая закрепляет свою новую роль главного вершителя судеб и посредника на Ближнем Востоке. 

Washington Post (WP) тоже отмечает очевидную роль соглашения в Сочи в «цементировании» вышедшей на первый план после ухода американских войск роли президента РФ Путина в Сирии.

Отмечая, что Россия с Турцией берут под контроль приграничную зону, которую ранее контролировали курды, WP подчеркивает важность продавливаемой Россией концовки гражданской войны в Сирии, благоприятной для Дамаска. Российская концовка дает союзнику Москвы, президенту САР Башару Асаду, контроль над новыми территориями. Кремль также вынуждает страны в регионе публично или молча признать авторитет и полномочия сирийского правительства.

Газета приводит слова известного американского политолога Аарона Стейна, директора Ближневосточной программы при Институте внешнеполитических исследований (Филадельфия), сказавшего: «Американцев, похоже, захватили врасплох, но окончательная сделка с самого начала намечалась с русскими».

Немецкое издание Die Welt называет соглашение в Сочи «идеальным» для Москвы и подчеркивает, что Владимир Путин выступает в роли миротворца.

Берлинская газета также обращает внимание на дар «убеждения» Владимира Путина, которому удалось убедить коллегу из Турции пообещать уважать территориальную целостность Сирии. Турецкий лидер сказал на пресс-конференции, что ему не нужна чужая территория, а также дал понять, что не будет мешать российскому плану послевоенного устройства САР.

Немецкие журналисты также обращают внимание на тревожное для Запада углубление сотрудничества между Москвой и Анкарой в военной сфере, выражающееся в совместном патрулировании 20-километровой зоны вдоль границы между Турцией и Сирией.

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