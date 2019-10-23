В Госдуме оценили повышение налога на ввоз пальмового масла в РФ

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – прокомментировал повышение налога на ввоз пальмового масла в РФ. По словам председателя Госдумы, это решение правильное, передаёт РИА Новости.

«Мы повысили налог на ввоз пальмового масла в нашу страну, – подчеркнул Володин. – Более того, уверен, что необходимо повысить налог ещё».

Как убеждён спикер нижней палаты, это необходимо сделать «чтобы меньше народ травили».

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2019 года НДС для пальмового масла в РФ был повышен до 20% с действовавшего до этого льготного уровня в 10%.