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В Крыму прокомментировали имитацию США бомбардировки у границ полуострова

Москва, 23.10.2019

Юрий Гемпель – председатель комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии парламента Крыма – прокомментировал имитацию США бомбардировки у границ полуострова. По его мнению, это является подлой провокацией, устроенной американскими ВВС, передаёт РИА Новости.

«Ну что сказать, это очередная подлая провокация ВВС США, которая подтверждает необходимость и в дальнейшем укреплять российскую армию и флот», – подчеркнул политик.

При этом он отметил, что Вооруженные силы нашей страны при необходимости своевременно и адекватно отреагируют на любую угрозу извне.

«Могу со всей ответственностью заявить, что жителям Крыма абсолютно нечего опасаться. Безопасность полуострова обеспечена на самом высокм уровне», – резюмировал Гемпель.

Ранее сообщалось, что стратегические американские бомбардировщики B-52H совершили тренировочные полёты над акваторией Черного моря. Два бомбардировщика ВВС США вылетели с британской авиабазы Файрфорд. Позже один из американских самолётов приблизился к границам Крыма и сымитировал бомбардировки полуострова. Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полёт проходил 19 октября.

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