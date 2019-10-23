В Сбербанке отметили рост уверенности российских потребителей

Сбербанк сообщает на основе собранных данных о динамике потребительской уверенности, что настроения российских потребителей заметно улучшились. Данный показатель рассчитывается по индексу Иванова. Уточняется, что этот показатель поднялся по сравнению с предыдущим кварталом с -21% до -16%.

Согласно исследованию, россияне стали меньше экономить на непродовольственных товарах, но доля тех, кто стремится питаться, как можно экономней, осталась на прежнем уровне.

Больше всего снизилась доля россиян, которые экономят на отдыхе. В июле-сентябре 2019 года таковых было всего 38% по сравнению с 43% кварталом ранее.

59% граждан по-прежнему экономят на еде вне дома. Кварталом раньше их доля составляла 62%. Уменьшилось и число россиян, которые экономят на развлечениях до 50%, на ЖКУ - до 22%. Значительно снизилась доля наших сограждан, которые намерены снизить расходы на медицину. Таковых согласно опросу 19%, в предыдущем исследовании аналогичная доля составляла 23%.

Участники опроса отметили, что позитивные настроения усиливает небольшое снижение инфляции, что положительно сказалось создании сбережений.