Володин заявил о кризисе либеральной идеи в ПАСЕ

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о кризисе либеральной идеи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По мнению спикера нижней палаты парламента РФ, ПАСЕ не хватает воли признаться в этом, передаёт РИА Новости.

Володин также заявил, что 23 октября вместе с коллегами отправляется в Страсбург на заседание ПАСЕ, где собирается рассказать западным партнёрам о кризисе либеральной идеи.

«Пришло время обсуждать это открыто, – считает глава Госдумы. – Пора им это признать. Но наши западные партнёры молчат. Почему? Да всё очень просто. У них нет ответа, куда дальше идти. При этом признать правоту нашей страны, того, что предлагает российский лидер Владимир Путин, им не хватает политической воли».