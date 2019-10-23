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WeWork: мир изменится, но не сейчас

Москва, 23.10.2019
#Сделки
#Слияния и поглощения
  • WeWork: мир изменится, но не сейчас

AP/TASS

WeWork согласился на финансовую помощь в размере более 5 млрд долларов от японского IT гиганта SoftBank, специализирующегося на телекоммуникациях, маркетинге и финансах. Больше всего переход компании под контроль японцев отразится на одном из ее основателей – Адаме Ньюмане и его грандиозных планах по изменению жизни человечества посредством коллективного труда. Ньюман согласился уйти из компании за солидное вознаграждение. Он получит в результате сделки ок. 2 млрд долларов откупного.

«SoftBank твердо верит, что на планете проходят огромные перемены в том, как работают люди,- говорится в заявлении основателя SoftBank Масаёси Сона.- WeWork находится в авангарде этой революции».

WeWork испытывает острый дефицит средств с сентября, когда компания попыталась войти на рынок ценных бумаг. Попытка получить 9 млрд долларов от IPO неожиданно для всех провалилась. «Неожиданно», потому что WeWork до того времени считался одним из самых дорогих стартапов в США.

В конце июня у WeWork было 2,5 млрд кэша, однако она потратила почти 200 млн долларов в первые шесть месяцев года только на ведение бизнеса. Кроме этого, компания потратила 2,36 млрд на новые аренды и прочие инвестиции. Без вливания новых средств она оказалась бы на мели уже к концу ноября.

Сделка с SoftBank дает WeWork такие необходимые сейчас средства. Американская компания пытается изменить бизнес-модель, которая приносит убытки из-за громадных расходов и пугает потенциальных инвесторов с Уолл-стрит.

WeWork отдала предпочтение SoftBank перед J.P. Morgan Chase & Co., который был главным гарантом размещения акций при IPO. Сделка оказалась очень дорогой для SoftBank, который уже владел третью американского стартапа и вложил в него 10 млрд долларов. Покупка японцами оценивает WeWork в 8 млрд долларов, значительно дешевле оценки, которая была сделана SoftBank в январе - 47 млрд долларов. В общей сложности японский IT-гигант вложит в WeWork больше средств, чем она сейчас стоит.

SoftBank выплатит Ньюману 1 млрд долларов за его акции компании и выдаст ему кредит в размере 500 млн долларов, чтобы он смог вернуть долг J.P. Morgan. Ньюман также получит 185 млн за консультационные услуги. За эти деньги Адам в сентябре покинул пост генерального директора WeWork, но сохранил контрольный пакет акций компании. Это значит, что его одобрение необходимо для любой сделки. Теперь он выйдет из совета директоров и сохранит лишь маленький пакет акций.

Главный источник доходов WeWork сдача зданий в аренду. Компания имеет отделения в 111 городах в разных странах. Сейчас из-за тяжелого финансового положения приходится отказываться от амбициозных планов расширения. К примеру, на прошлой неделе WeWork отменила аренду больших пространств в U.S. Steel Tower, самом высоком здании Питтсбурга.

Сейчас главная задача – сокращение огромных расходов по обязательствам по фьючерсным арендам, которые по состоянию на 30 июня составляли 47,2 млрд долларов. Большинство сделок не могут быть расторгнуты раньше положенного срока. В среднем этот период составляет по арендам на территории США 15 лет.

«Узел» можно, конечно, разрубить банкротством, но банкротства все хотят избежать, хотя оно и остается самым последним средством.

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