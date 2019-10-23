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«Зенит» на выезде проиграл «РБ Лейпциг» в матче группового этапа ЛЧ

Москва, 23.10.2019

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов победитель российского первенства «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил на выезде немецкому «РБ Лейпциг» 1:2.

Эта встреча для нашей команда была одной из ключевых – после двух сыгранных туров подопечные Сергея Семака возглавляли группу G, имея в своем активе 4 очка. «Лейпциг» находился на третьей строчке с 3 баллами. Победа над прямым конкурентом за одну из путёвок в плей-офф главного клубного европейского футбольного турнира делала бы «Зенит» явным фаворитом в этом противостоянии.

При этом российская команда сейчас находится, что говорится, на хорошем ходу, демонстрируя отличный футбол во внутреннем чемпионате. «Лейпциг» же, напротив, лихорадит – в бундеслиге команда уже несколько туров не знает радости побед.

Впрочем, даже ничья была бы для команды с берегов Невы неплохим результатам. Но в первой половине встречи, сыграв надёжно в обороне, «Зенит» в редкой контратаке сумел забить. На 25-й минуте провалом в средней зоне у хозяйских ворот воспользовался Ракицкий, который, оказавшись первым на подборе, сильным ударом метров с 30-ти поразил самый угол Гулачи – 0:1.

После перерыва «Зениту» игра явно не удалась, а матч фактически был проигран в первые 15 минут второго тайма. Сначала на 49-й минуте хозяева разыграли хорошую комбинацию, Забитцер в касание сделал передачу на выбегающего в штрафной Лаймера, а австриец с острого угла технично положил мяч в ворота – 1:1. А ещё через 10 минут «Лейпциг» забил, как потом выясниться, победный гол. Всё тот же Забитцер находясь в полном одиночестве получил мяч на правом углу штрафной «Зенита», подработал себя под удар и пробил точно в «девятку» – 2:1.

В дальнейшем хозяева могли отличиться ещё несколько раз, но простили российский клуб. Однако и того, что они реализовали оказалась вполне достаточно для итоговой победы. Таким образом, «РБ Лейпциг», набрав 6 очков, вышел на первое место в турнирной таблице квартета G. «Зенит» с 4 очками - на 3-м месте.

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