Благодаря «Россетям» Россия впервые заняла 7 место по электроснабжению в международном рейтинге Doing Business

Впервые Российская Федерация заняла 7 место в рейтинге Группы Всемирного банка Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения» и получила 97,5 балла из 100 возможных. Таких результатов удалось масштабным реформам в области технологического присоединения потребителей, которые провела группа компаний «Россети».

Эксперты Всемирного банка оценивали деятельность компаний «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго» на территории двух крупнейших регионов страны. В ежегодном отчете жюри отметили успешность и эффективность реформ в энергетике: упрощение процесса подключения к электрической сети, сокращение сроков строительства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения, а также цифровизицию процесса подключения к сети.

Так, за 5 лет количество процедур, необходимых для подключения к электросетям группы «Россети» в столичных регионах, сократилось с 3 до 2, а срок подключения со 162 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась с 93% дохода на душу населения в 2018 году до 5% в 2019 году.

«Группа «Россети» в рамка реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» планомерно улучшает свои производственные показатели, повышает качество предоставляемых услуг и создает комфортные условия взаимодействия как для существующих, так и перспективных потребителей. Рекордно высокая оценка авторитетных экспертов Всемирного банка является лучшим свидетельством правильности выбранной стратегии», - прокомментировал данные исследования глава группы «Россети» Павел Ливинский.

В дополнение к оценке эффективности процесса подключения в рейтинге учитываются показатели надежности электроснабжения (ПSAIDI, ПSAIFI), прозрачности тарифов и цен на электроэнергию. В рейтинге «Ведение бизнеса – 2019» по показателям «индекс надежности электроснабжения» и «прозрачность тарифов» Российская Федерация в очередной раз подтвердила максимальную оценку - 8 из 8 баллов.