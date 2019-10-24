Глава банка «Интеза»: санкции против России провалились

Антонио Фаллико – глава совета директоров банка «Интеза» – заявил в четверг на открытии Евразийского экономического форума, который проходит в итальянской Вероне, что антироссийские санкции провалились, пишет итальянское издание Ansa.

По словам Фаллико, сторонники ограничительных мер против РФ рассчитывали на что, чтобы Россия оставалась «экономическим карликом». Однако, как убеждён он, эти планы не удалось реализовать.

«Учитывая новый экономический и политический вес, приобретенный Москвой за последние два десятилетия, операция не достигла желаемых целей», - сказал Фаллико.

«Глубокая мотивация введения санкций заключается в том, чтобы не дать российской экономике восстановиться и взлететь, и стать опасным коммерческим конкурентом на международной арене», - резюмировал он.

Напомним, Европейский союз (ЕС) начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года – 6 марта на экстренном саммите объединения было принято решение о том, что «при отсутствии разрядки напряженности в Крыму» ЕС применит «меры давления на Москву».

Тогда же было объявлено, что запланированы три этапа санкций. Первым этапом стали ограничительные решения об отмене июньского саммита РФ-ЕС, приостановка переговоров о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.

На втором этапе были введены «адресные санкции в отношении лиц, ответственных за эскалацию ситуации в Крыму», на третьем - секторальные ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Санкции ЕС против РФ регулярно дополняются и продлеваются.