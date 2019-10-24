Греф пообещал желающим попасть на работу в Сбербанк «все круги ада»

Для того, чтобы попасть в команду Сбербанка, соискателям нужно будет пройти «все круги ада», заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия-1». Руководитель рассказал, что каждый год банк набирает 50 тыс. сотрудников.

«У нас действует правило - нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада», - заявил Греф. Он рассказал также, что главное требование к сотрудникам - это «достигай результата или уходи».

В настоящий момент в инженерной школе Сбербанка проходит обучение 6 тыс. человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тыс. человек.

Греф добавил, что около 2,5 тыс. сотрудников Сбербанка изъявили желание участвовать в конкурсе «Лидеры России». В этой связи организация заинтересована в притоке «мотивированных и толковых людей», поскольку для банка это вопрос «выживаемости и конкурентноспособности», добавил руководитель.