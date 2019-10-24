Игорь Сечин: до 2030 года необходимо ввести в промышленную эксплуатацию более полутора миллиардов тонн новой добычи

XII Евразийский экономический форум открылся 24 октября в итальянской Вероне. Двухдневное событие с темой этого года — «Бизнес соединяет Евразию от Атлантики до Тихого океана» собрало почти полторы тысячи участников: представителей деловых кругов, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов.

С ключевым докладом на тему «Общая цена нестабильности» выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Россия является крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов на Евразийском пространстве и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус», — заявил он. — «Серьёзной ошибкой является стремление изолировать Россию – крупнейшего поставщика нефти и газа в Европу».

«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, — заявил Игорь Сечин, — учитывая рост физических объёмов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%».

Для этого до 2030 года необходимо ввести в промышленную эксплуатацию более полутора миллиардов тонн новой добычи (это эквивалентно примерно 30 миллионам баррелей в сутки), из которых только 36% новой добычи составит традиционная нефть на суше, еще 15% – это нефть шельфовых месторождений, остальные 49% – трудноизвлекаемая нефть, сказал в своем выступлении глава «Роснефти». А главным драйвером роста потребления энергоресурсов, отметил он, станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, причем «уже в ближайшие годы Индия может стать мировым лидером по абсолютному приросту потребления энергии, опередив по этому показателю Китай». Одновременно он выразил сомнения в потенциале ресурсной базы американской сланцевой нефти, отметив ожидания замедления темпов роста сланцевой добычи.

Игорь Сечин отметил также, что разрыв сделки с Ираном и санкции против него позволили США увеличить поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза, одновременно став ударом по безопасности поставок из стран Ближнего Востока. Кроме того, администрации США, отказывается от участия в глобальных «зеленых» инициативах, но, обеспечивая рост сланцевой добычи, фактически игнорирует резкий рост объема выбросов от сжигания попутного газа.

«Департамент энергетики США забывает сказать о том, что появление «молекул американской свободы» — то есть новых объемов американских углеводородов на рынке — сопровождается диспропорциональным ростом парниковых выбросов, — заявил Сечин. — Возможно, для соответствия принципам экологической ответственности логичным шагом стало бы включение в условия поставки обязательств по утилизации попутного газа».

«Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действует три «регулятора»: Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор — США — и это нужно воспринимать как данность», — сказал также глава «Роснефти», отметив политику угроз, шантажа и распространения американской юрисдикции на другие страны (вытекающие из экстерриториальности санкций). Наряду с этими факторами им был отмечен финансовый монополизм США, которым эта страна злоупотребляет, ставя под сомнение собственную роль.

Возможности возобновляемой энергетики зачастую необоснованно идеализируются, а преимущества традиционной энергетики отвергаются, — считает глава «Роснефти». Большую роль в развитии электромобилей играют субсидии властей, отметил он, в то время как традиционные двигатели внутреннего сгорания становятся все более эффективными.

Одним из препятствий в развитии электромобилей, по мнению Сечина, может стать дефицит лития, кобальта и редкоземельных металлов, добыча которых ведется всего в нескольких странах (ДР Конго, Чили, Китай), что может негативно сказаться на стабильности развития отрасли по производству электромобилей. По его словам, полный переход на электромобили увеличит мировой спрос на электроэнергию минимум на 30%, однако вряд ли возобновляемая энергетика сможет обеспечить этот рост.

«В условиях растущих экологических проблем и вероятного дефицита металлов человечеству, возможно, стоит обратить внимание на водородное топливо», — заявил глава «Роснефти».

Айван Глазенберг, главный исполнительный директор GlencoreГ, так же считает, что «сегодня мир не может жить только на возобновляемой энергетике. Нам нужны надежные традиционные работающие базовые нагрузки мощности по производству электроэнергии на ископаемых источниках, поскольку зеленая энергетика стоит очень дорого», и она не надежна.

Антонио Фаллико, президент Ассоциации «Познаем Евразию» в свою очередь, отметил следующее: «Глубокая причина введения санкций, даже если заявлены другие предлоги, заключается в том, чтобы не дать российской экономике восстановиться и взлететь, став опасным международным конкурентом. В 1990 годы Россия превратилась в экономического карлика, и по мнению сторонников введения санкций, она должна была остаться таковой, особенно с учетом нового экономического и политического веса, приобретенного Москвой за последние два десятилетия. Операция не достигла поставленных целей».

По словам Роберт Дадли, генерального директора BP, хотя приходится работать в условиях санкций, «тем не менее, мы остаемся открытыми, открытыми в сотрудничестве с “Роснефтью” к обмену технологиями, обмену опытом, нашим подходом к управлению компаниями».