В окрестностях Мадрида состоится эксгумация и перезахоронение останков Франсиско Франко

В 10.30 утра по местному времени в пригороде Мадрида рабочие похоронного бюро при помощи строительного крана поднимут полуторатонную гранитную плиту на могиле Франсиско Франко в базилике Долины павших, где он покоится 44 года. За эксгумацией останков диктатора (каудильо) будут наблюдать его родственники, настоятель монастыря бенедиктинцев, которые ухаживают за могилой, министр юстиции Испании Долорес Дельгадо и представители канцелярии премьер-министра. В случае хорошей погоды новый гроб Франко перевезут на вертолете в семейную усыпальницу на кладбище Мингоррубио в столичном районе Пардо, где была похоронена в 1988 году жена генералиссимуса Кармен Поло. Родственники генералиссимуса на руках отнесут гроб с его останками из мавзолея к вертолету. Если погода будет нелетной, гроб доставят на кладбище на катафалках.

Пышные похороны Франсиско Франко состоялись в 1975 году. Его похоронили в цинковом и деревянном гробу в базилике, высеченной в склоне горы около рядом с Эскориалом. Перед базиликой хотели поставить памятник, но посчитали, что миллионы испанцев воспримут его как оскорбление. Тем не менее, Франко считается последним из диктаторов, правивших в Европе в середине XX века, кто до сих пор пользуется уважением в своей стране. Хотя, естественно, далеко не у всего населения Испании.

У власти премьер-министр Испании Педро Санчес, социалист по политическим убеждениям и противник Франко, который сделал перезахоронение его останков одним из приоритетов своего премьерства, находится уже год и четыре месяца, но особыми достижениями и успехами похвастаться не может, потому что у его правительства в парламенте меньшинство.

Перезахоронение останков человека, фактически правившего королевством 39 лет до своей смерти 20 ноября 1975 года, важное политическое мероприятие. Это несомненная победа Санчеса, которая по идее должна увеличить его шансы на победу на парламентских выборах, которые пройдут в ноябре.

«Это большая победа нашей демократии,- сказал в сентябре в Нью-Йорке Педро Санчес.- Я очень счастлив и горд, что наша демократия сделала этот шаг вперед. Невообразимо – иметь памятник диктатуре, которая принесла нашим гражданам за сорок лет столько неприятностей и горя».

Мемориальный комплекс в Долине павших строился в 1940-58 годах рабочими, среди которых были и заключенные. Им за участие в строительстве сокращался тюремный срок. Строился он на общественные деньги и на деньги от лотереи. В мемориале покоятся останки более чем 33700 жертв Гражданской войны в Испании с обеих сторон.

Власти объясняют перезахоронение тем, что Долина павших - место примирения после кровопролитной гражданской войны 1936-39 гг., а не место поклонения диктатору. К тому же, Франко не погиб в бою, а умер естественной смертью.

Правительство отказалось проводить перезахоронение с государственными почестями. Это значит, например, что на гробу каудильо во время эксгумации не будет национального флага Испании, который заменят ширмой. Однако захоронение останков в семейной усыпальнице Франко смогут провести с любыми почестями, какие только пожелают.

«Давно пора было это сделать,- комментирует перезахоронение останков Франко профессор испанских исследований в Лондонской школе экономики Пол Престон, автор вышедшей в 1993 г. биографии каудильо.- Конечно, очень плохо, что в окрестностях Мадрида находился этот громадный монумент диктатору. В идеальном мире это (перезахоронение) состоялось бы давно, но в ранние годы демократии испанцы не осмелились это сделать».

«Я очень счастлива, что левые в конце концов решились перезахоронить Франко»,- сказала журналистам Каэтана Альварес де Толедо, лидер парламентской фракции правоцентристской Народной партии.

Против перезахоронения Франсиско Франко категорически выступили испанские правые, которые, естественно, считают его великим национальным героем. Они называют перезахоронение политическим трюком Санчеса, который должен, по его замыслу, расширить его избирательную базу накануне выборов, которые пройдут 10 ноября. Выборы пройдут в атмосфере беспорядков в Каталонии, где сепаратисты протестуют против приговоров для своих лидеров.

О том, какие страсти кипят в Испании по вопросу перезахоронения и в какой напряженной атмосфере происходил в королевстве переход от диктатуры к демократии, свидетельствует требование родственников генералиссимуса Франко, чтобы мессу на церемонии перезахоронения провел Рамон Теджеро, сын подполковника гражданской гвардии Антонио Теджеро, который возглавлял в 1981 году попытку переворота.