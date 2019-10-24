Вход/Регистрация Подписка

В окрестностях Мадрида состоится эксгумация и перезахоронение останков Франсиско Франко

Москва, 24.10.2019
#Испания
#Битва за историю
#Мир
  • В окрестностях Мадрида состоится эксгумация и перезахоронение останков Франсиско Франко

EPA

В 10.30 утра по местному времени в пригороде Мадрида рабочие похоронного бюро при помощи строительного крана поднимут полуторатонную гранитную плиту на могиле Франсиско Франко в базилике Долины павших, где он покоится 44 года. За эксгумацией останков диктатора (каудильо) будут наблюдать его родственники, настоятель монастыря бенедиктинцев, которые ухаживают за могилой, министр юстиции Испании Долорес Дельгадо и представители канцелярии премьер-министра. В случае хорошей погоды новый гроб Франко перевезут на вертолете в семейную усыпальницу на кладбище Мингоррубио в столичном районе Пардо, где была похоронена в 1988 году жена генералиссимуса Кармен Поло. Родственники генералиссимуса на руках отнесут гроб с его останками из мавзолея к вертолету. Если погода будет нелетной, гроб доставят на кладбище на катафалках.

Пышные похороны Франсиско Франко состоялись в 1975 году. Его похоронили в цинковом и деревянном гробу в базилике, высеченной в склоне горы около рядом с Эскориалом. Перед базиликой хотели поставить памятник, но посчитали, что миллионы испанцев воспримут его как оскорбление. Тем не менее, Франко считается последним из диктаторов, правивших в Европе в середине XX века, кто до сих пор пользуется уважением в своей стране. Хотя, естественно, далеко не у всего населения Испании.

У власти премьер-министр Испании Педро Санчес, социалист по политическим убеждениям и противник Франко, который сделал перезахоронение его останков одним из приоритетов своего премьерства, находится уже год и четыре месяца, но особыми достижениями и успехами похвастаться не может, потому что у его правительства в парламенте меньшинство.

Перезахоронение останков человека, фактически правившего королевством 39 лет до своей смерти 20 ноября 1975 года, важное политическое мероприятие. Это несомненная победа Санчеса, которая по идее должна увеличить его шансы на победу на парламентских выборах, которые пройдут в ноябре.

«Это большая победа нашей демократии,- сказал в сентябре в Нью-Йорке Педро Санчес.- Я очень счастлив и горд, что наша демократия сделала этот шаг вперед. Невообразимо  – иметь памятник диктатуре, которая принесла нашим гражданам за сорок лет столько неприятностей и горя».

Мемориальный комплекс в Долине павших строился в 1940-58 годах рабочими, среди которых были и заключенные. Им за участие в строительстве сокращался тюремный срок. Строился он на общественные деньги и на деньги от лотереи. В мемориале покоятся останки более чем 33700 жертв Гражданской войны в Испании с обеих сторон.

Власти объясняют перезахоронение тем, что Долина павших - место примирения после кровопролитной гражданской войны 1936-39 гг., а не место поклонения диктатору. К тому же, Франко не погиб в бою, а умер естественной смертью.

Правительство отказалось проводить перезахоронение с государственными почестями. Это значит, например, что на гробу каудильо во время эксгумации не будет национального флага Испании, который заменят ширмой. Однако захоронение останков в семейной усыпальнице Франко смогут провести с любыми почестями, какие только пожелают.

«Давно пора было это сделать,- комментирует перезахоронение останков Франко профессор испанских исследований в Лондонской школе экономики Пол Престон, автор вышедшей в 1993 г. биографии каудильо.- Конечно, очень плохо, что в окрестностях Мадрида находился этот громадный монумент диктатору. В идеальном мире это (перезахоронение) состоялось бы давно, но в ранние годы демократии испанцы не осмелились это сделать».

«Я очень счастлива, что левые в конце концов решились перезахоронить Франко»,- сказала журналистам Каэтана Альварес де Толедо, лидер парламентской фракции правоцентристской Народной партии. 

Против перезахоронения Франсиско Франко категорически выступили испанские правые, которые, естественно, считают его великим национальным героем. Они называют перезахоронение политическим трюком Санчеса, который должен, по его замыслу, расширить его избирательную базу накануне выборов, которые пройдут 10 ноября. Выборы пройдут в атмосфере беспорядков в Каталонии, где сепаратисты протестуют против приговоров для своих лидеров.

О том, какие страсти кипят в Испании по вопросу перезахоронения и в какой напряженной атмосфере происходил в королевстве переход от диктатуры к демократии, свидетельствует требование родственников генералиссимуса Франко, чтобы мессу на церемонии перезахоронения провел Рамон Теджеро, сын подполковника гражданской гвардии Антонио Теджеро, который возглавлял в 1981 году попытку переворота.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта

    Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

    Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Молчание вокруг бюджета
    2. Турция взяла в «заложники» полсотни американских ядерных бомб
      Вашингтон лихорадочно пытается вывезти с базы «Инджирлик» 50 тактических ядерных боезарядов.
    3. Дуров, верни деньги
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама