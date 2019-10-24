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Как заработать на инновационных инжиниринговых решениях

Москва, 24.10.2019
59-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

Продолжаем серию выпусков из Екатеринбурга. На этот раз мы встретились с молодым предпринимателем Павлом Блохиным, директором компании ReinnolC.
Компания занимается разработкой и производством высокоэффективных теплообменных аппаратов, которые используются в технологических и общепромышленных целях.

 По образованию Павел — инженер тепловых электростанций. В 2012 году он подписал договор с французским производителем теплообменных аппаратов Nexson Group — в то время компания только выходила на российский рынок, и Павлу удалось договориться и взять на себя дистрибуцию, а в 2013 году был заключен первый крупный контракт.

В 2014 году компания Павла начала добавлять к продукту французов свой интеллектуальный вклад. Они начали разрабатывать автоматизированные комплексы на базе французских теплообменников и предлагать заказчикам уже не отдельный аппарат, а комплексное решение, что позволило повысить добавленную стоимость.

С пониманием того, как и из чего состоит рынок, какие законы на нем работают, Павел принял решение уже самостоятельно осваивать разработку и производство теплообменных аппаратов. Компания дополнила номенклатуру французов и теперь может предложить заказчику весь перечень существующих теплообменных аппаратов.

Сейчас компания самостоятельно занимается подсчетами тепла и гидравлики, конструированием, документацией. 90–95% производства осуществляется уже только внутри компании. Исключение составляют некоторые технологические операции, которые физически не могут быть выполнены в цеху компании, — есть партнеры, которые поставляют готовые к сборке заготовки.

Потребители компании — промышленные предприятия различных отраслей, преимущественно энергетики, теплоэнергетики и металлурги.

Внутри компании сформированы три вида потребностей: текущий ремонт и замена; техническое перевооружение и модернизация; новая стройка, инвестиционные потребности.

Компания ReinnolC открыта к различным формам взаимодействия, которые могут позволить увеличить загрузку производства и разработать или произвести новый продукт. Павел готов к сотрудничеству на различных условиях.

Компания основана в 2012 году. Выручка — 122 млн рублей. Маржа — 35–40%.

Предложение о сотрудничестве от Павла Блохина:

  1. Павел ищет компании, уже работающие в различных отраслях производства, у которых есть контракты с заказчиками. Он готов помочь расширить номенклатуру производства, оказать полную технологическую поддержку, обучить персонал работе с различными специализированными технологиями.
  2. Он также ищет сотрудников в регионах, разбирающихся в его сфере, для продвижения своего продукта в других городах.
  3. Павел ищет инженеров и IT-специалистов, которые могут усилить теплообмен и гидравлику, за счет автоматизации и цифровизации технологических процессов.
  4. Кроме того, он ищет клиентов на контрактное производство, на изготовление изделий по готовым чертежам. То есть Павел готов осуществлять отдельные технологические операции для заказчика.

Свои предложения о сотрудничестве с Павлом пишите на почту проекта pilim.po.rossii@gmail.com

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