Китайское наступление

Текущий год на российском автомобильном рынке можно назвать периодом нового наступления китайских автопроизводителей. По итогам девяти месяцев 2019 г. продажи заметно выросли у большинства марок из Поднебесной: так, мощный рывок на российском рынке сделал бренд Haval, который запустил в Туле свой завод и сумел нарастить продажи аж на 282% до 7 тыс. автомобилей. Внушительные 228% роста в России за 9 месяцев года демонстрирует также марка Geely. Вопреки падающему рынку увеличиваются продажи и китайских Chery, DongFeng, Changan. А по результатам сентября на 110% нарастила продажа марка FAW.

То, что китайские автопроизводители уже почти на равных готовы сражаться за потребителей как минимум с корейскими или даже японскими автопроизводителями нам удалось убедится на примере главной новинки от компании FAW – нового компактного кроссовера Besturn X40. Внешне этот автомобиль смотрится весьма привлекательно благодаря стильной фронтальной оптике с галогенными лампами, покатой крыше, раздутыми c серебристыми рейлингами и раздутые колесные арки с агрессивной выштамповкой. Но главное, что китайские автомобили смотрятся теперь самобытно. Да, некоторые стилистические отзвуки здесь можно найти с теми же машинами Mazda и Volkswagen, но это уже никак нельзя называть клоном той или иной известной модели, что можно было сказать про многие китайские авто прошлого.

Внутри отделку автомобиля нельзя назвать премиальной, но и совсем дешевкой салон не выглядит: мягкий пластик приятен на ощуп, но главное, что впечатляет – это возвышающийся в центре торпедо большой 8-дюймовый экран мультимедийной системы, пользоваться которым очень удобно, и о котором могут только мечтать конкуренты этой машины. Немного разочаровывает, правда, что на экран не выводится навигационная система. Но зато при движении задним ходом здесь активируется камера заднего вида с тракторными подсказками, что оказывает существенную поддержку во время парковки в тесном пространстве.

Заводим бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 литров и номинальной мощностью 108 л.с. Такие характеристики силового агрегата позволяет передвигаться автомобилю по трассе весьма динамично, не чувствуя себя в оживленном транспортном потоке аутсайдером. 6-диапазонная автоматическая коробка Aisin, которым опционально оснащается Х40 достойна похвал: она вовремя и плавно подхватывает разгоны. Единственно во время набора скорости звук мотора врывается в салон, так что звукоизоляция у машины могла бы быть и получше. Еще к претензиям можно было отнести эргономику водительского кресла: сидение здесь кажется не всегда удобным, хотя это может касаться только водителей высокого роста. Также не хватает регулировки руля по вылету, с ней посадка была бы быть более комфортной.

Зато управляемость у автомобиля -- на весьма высоком уровне, чувствуется, что инженеры много поработали над настройкой шасси, в результате чего машина смотрится лучше многих конкурентов в том числе именитых марок. На рынке новый FAW X40 ведет схватку с бюджетными кроссоверами от таких брендов, как Lada, Renault Hyundai. Сейчас машина предлагается в трех комплектациях Basic (MT), Luxury (MT) и Luxury (AT) по цене соответственно 849 тыс. руб., 899 тыс. руб. и 946 тыс. руб. с учётом действующих акций. Для сравнения – самый популярный в России кроссовер Hyundai Creta сейчас стоит от 957 тыс. руб. Однако по габаритам Х40 превосходит «корейца», так что не исключено, что на некоторых рыночных поворотах китайские кроссоверы будут обходить конкурентов.