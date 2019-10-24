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Курс доллара: для рубля наступает переломный момент

Москва, 24.10.2019
  • Курс доллара: для рубля наступает переломный момент

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В среду, 23 октября российский рубль немного просел к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 63,89 руб., что на 17 коп. выше чем на закрытии вторника. За сутки выросла и единая валюта ЕС – евро торговался вчера по 71,02 руб., подорожав на 13 коп. При этом рубль к вечеру сократил дневные потери к бивалютной корзине благодаря ценам на «чёрное золото», которые ускорили свой рост после публикации данных о сокращении коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе, что стало неожиданностью для рынка. 

По мнению большинства экспертов, накануне нацвалюта снижалась на фоне роста рисков агрессивного снижения ключевой ставки российского регулятора. Как считают аналитики, такие действия Центробанка могут спровоцировать активную фиксацию прибыли игроками после роста рубля к максимумам с июля (против доллара – до 63,555 рубля). В частности, эксперты BCS Global Markets считают, что наступает некий перелом в позициях инвесторов, когда снижение ставки ЦБ РФ с позитивного фактора для рубля (на фоне роста котировок ОФЗ) начинает восприниматься как негатив, который понижает эффективность carry trade.

Несмотря на это, аналитики BCS Global Markets отмечают, что поддержка нацвалюте сохраняется благодаря налоговым выплатам в бюджет, которые в октябре могут составить порядка 1,68 трлн руб. Пик налогового периода приходится на текущую неделю.

Между тем Юрий Попов из Sberbank Investment Research напоминает, что сегодня НЛМК и «Полюс» выплатят по 22 млрд руб., а «Новатэк» – 43 млрд дивидендов. Кроме того, завтра ожидается выплата дивидендов «Роснефтью» (163 млрд руб.). Всё это, по мнению эксперта, требует продажи экспортерами валюты за рубли.

В свою очередь Татьяна Евдокимова из Nordea Bank считает, что у рубля до конца этой недели остаётся умеренное пространство для дальнейшего укрепления. По её мнению, поддержку нацвалюте продолжат оказывать позитивные сигналы о торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Также рубль поддерживают внутренние факторы, прежде всего приближение пика налоговых платежей 25 октября, а также заметный спрос на российские долговые инструменты в преддверии завтрашнего заседания ЦБ РФ.

«До конца недели у нацвалюты остается умеренное пространство для дальнейшего укрепления, особенно в паре с евро по факту сегодняшней публикации PMI в еврозоне», – резюмировала Евдокимова.

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