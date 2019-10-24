Украина разделяет «Нафтогаз»

Правительство Украины передало управление корпоративными правами компании «Магистральные газопроводы Украины» от Министерства энергетики и защиты окружающей среды к Министерству финансов. Это происходит в рамках процесса анбандлинга Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», занимающейся добычей, хранением и транспортировкой природного газа. Правительство Украины планирует разделить «Нафтогаз» на несколько независимых компаний. По мнению председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева это «сделает новый шаг в развитии рынка газа и выполнит взятые на себя обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС».