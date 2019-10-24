Названы страны, в которых российские туристы отдыхают дольше всего

Эксперты сервиса Aviasales назвали страны, в которых российские туристы отдыхают дольше всего. Согласно анализу данных бронирования билетов на самолёты в 2019 году, они установили, что среди туристов, выезжающих за рубеж самостоятельно, лидирует Юго-Восточная Азия – в странах этого региона наши соотечественники проводят самый продолжительный отпуск.

При этом отпуск продолжительностью более 2-х недель россияне проводят в Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах, Индонезии и Камбодже, передаёт РИА Новости.

От 10 до 14 дней туристы из РФ любят проводить в таких странах, как США, КНР, Египет, Япония, Узбекистан и Черногория. На 7-10 дней россияне в основном летают страны Старого Света – во Францию, ФРГ, Италию, Испанию, Англию, Грецию, Хорватию и Сербию, Хорватию и Исландию. Меньше 7 дней наши путешественники проводят в Турции, Белоруссии, Армении, а также непосредственно в России.