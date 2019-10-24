Вход/Регистрация Подписка

Новые доказательства о сбитом малазийском Boeing отказались отдавать следователям

Москва, 24.10.2019
  • Новые доказательства о сбитом малазийском Boeing отказались отдавать следователям

Imago/TASS

Йозеф Реш – частный детектив из Германии – решил отозвать предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы малазийского Boeing, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. По словам адвоката Реша, его клиент не видит никакой заинтересованности в раскрытии этого сложного дела членами международной следственной группы.

При этом юрист подчеркнул, что у него давно сложилось впечатление, что реального интереса в поиске истины и расследовании у следователей, которые ведут это дело не существует.

«Скорее всего доказательства намеренно утаиваются», – цитирует адвоката РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что детектив неоднократно и публично попросил о поддержке, но все его просьбы намеренно игнорировались, а процедура следствия до сих пор остается необъяснимой не только для Реша, но и для всех нормальных людей, который хотят знать правду о тех страшных событиях.

Напомним, летом 2019 года в СМИ появилась информация, что по словам немецкого детектива Йозефа Реша, Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе MH17, однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму. Кроме того, детектив заявил, планирует передать все собранные данные РФ, Малайзии или другой стране, которая готова участвовать в их публикации.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году

    Довести до единицы: растительные масла получат новый норматив

    В России грядет ужесточение законодательства в отношении показателей безопасности на масло-сырье. Законодатели спешат и хотят одномоментно пройти путь, на который Европе потребовалось 14 лет. Спешка грозит остановкой российской масложировой отрасли

    Курс на цифру

    Один из самых актуальных и обсуждаемых вопросов на сегодняшний день — заменят ли в будущем роботы живых людей на производстве. О том, как обстоят дела с роботизацией промышленности в столице, мы поговорили с руководителем Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александром Прохоровым

    Спартакиада как тимбилдинг и повод для знакомства

    Моросящий дождь и толпы — на стадионе Лужники, по дороге от метро и к метро. В холодную сентябрьскую субботу первая столичная Спартакиада «Моспром» собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта

    Выставка ХИМИЯ-2019: будущее химической промышленности в цифровизации и кадрах

    Ни для кого не секрет, что развитое диверсифицированное химическое производство - залог конкурентоспособности любой современной экономики. США, страны ЕС, а также амбициозные азиатские государства – Китай и Индия - опирались и опираются в своём развитии на мощный химический комплекс.

    Как очистить больничные стоки до уровня питьевой воды. Опыт Grundfos

    Деятельность медицинских учреждений сопряжена с производством большого количества биологических отходов, опасных для человека и окружающей среды. В первую очередь это относится к канализационным стокам.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Молчание вокруг бюджета
    2. Дуров, верни деньги
    3. Российский газопровод остановит бум поставок СПГ в Китай
      Российский трубопроводный газ уменьшит спрос Китая на СПГ и охладит перегретый азиатский рынок
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама