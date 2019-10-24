Новые доказательства о сбитом малазийском Boeing отказались отдавать следователям

Йозеф Реш – частный детектив из Германии – решил отозвать предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы малазийского Boeing, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. По словам адвоката Реша, его клиент не видит никакой заинтересованности в раскрытии этого сложного дела членами международной следственной группы.

При этом юрист подчеркнул, что у него давно сложилось впечатление, что реального интереса в поиске истины и расследовании у следователей, которые ведут это дело не существует.

«Скорее всего доказательства намеренно утаиваются», – цитирует адвоката РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что детектив неоднократно и публично попросил о поддержке, но все его просьбы намеренно игнорировались, а процедура следствия до сих пор остается необъяснимой не только для Реша, но и для всех нормальных людей, который хотят знать правду о тех страшных событиях.

Напомним, летом 2019 года в СМИ появилась информация, что по словам немецкого детектива Йозефа Реша, Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе MH17, однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму. Кроме того, детектив заявил, планирует передать все собранные данные РФ, Малайзии или другой стране, которая готова участвовать в их публикации.