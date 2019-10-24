Охотники за долларами примчались в Москву

Без видимых причин

По данным Московской биржи, три дня инвесторы активно продавали рубли и скупали доллары. Так, пишет портал Finanz со ссылкой на данные торговой площадки, волна покупателей появилась на рынке во вторник, 22 октября. Тогда число зарегистрированных биржей ордеров на покупку в паре доллар-рубль расчетами «завтра» выросло почти в полтора раза. На конец торгов оно достигало 2516 штук. Это максимум за три года (с ноября 2016 года). Обычный уровень заявок составляет 1200-1500. В среду ситуация повторилась: на 17.57 по московскому времени биржа зафиксировала 2411 заявок на покупку долларов и только 909 — на продажу.

Все это происходит «без видимых причин», констатируют в обзоре аналитики Сбербанк CIB. Продолжающийся налоговый период, вообще говоря, вынуждает экспортеров продавать валюту. Да и спрос на ОФЗ остается высоким.

Утром в четверг, казалось, началось изменение ситуации. По сообщению агентства «Интерфакс», утром 24 октября «по итогам первой минуты торгов курс составил 63,87 руб. (-8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,10 руб. (-4,5 копейки)». Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объяснили плавный рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга «сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США и ЕЦБ».

Такое смягчение действительно всеми берется во внимание, но надо учесть, что в течение дня рубль несколько слабеет, и на 13.06 он стоил 63,9275.

Доллар как предчувствие

Прежде всего, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, надо понимать, что сообщения о «массовом спросе» на доллары, как правило, порождают бессмысленную панику среди населения и набеги на пункты обмена валют, либо лихорадочный обмен рублей на валюту в интернет-банках. На таких операциях физлица, как правило, теряют деньги, так как через некоторое время очередной инфоповод побудит их бежать менять деньги обратно, тогда как выгоднее было бы вообще ничего не делать. Это еще называют недооценкой бездействия, есть такое когнитивное искажение.

Если же ваши сбережения представляют собой бивалютную корзину, то любое колебание валютных курсов в самом тяжелом случае является поводом немного увеличить долю той или иной валюты, но после расчетов. А в самом легком случае вызовет лишь улыбку, ведь активы от колебания курсов меняться не будут: падение курса одной валюты вызывает рост курсов других, и наоборот.

Как считает эксперт, участники рынка, продавая рубли, ждут усиления нескольких трендов и делают на них ставку. Первое — это ослабление денежно-кредитной политики ЦБ, которое может быть более динамичным, чем раньше: об этом говорит и глава ЦБ, и министр финансов, а значит, это может быть неким решением, согласованным на самом верху вертикали власти. Если ключевая ставка будет внезапно снижена на 0.5 базисного процентного пункта, а не на 0.25, как ожидает рынок, то операции carry trade в паре рубль-доллар могут резко стать гораздо менее выгодными, и текущие продажи рубля — это предчувствие этой ситуации.

Рынок нефти тоже вполне может принести сюрприз в виде падения котировок, добавляет Алексей Антонов, тем более что есть признаки разрежения напряженности в сфере международных отношений, например, завершение турецкой военной операции в Сирии. Нефть может вернуться на уровни ниже 55 долларов до конца года.

Могут быть у рынка и некие предчувствия относительно нарастания санкционного давления на Россию, и нарастания противодействия, которые в сумме просто ослабляют экономику. Как считает эксперт, 70 рублей за доллар к концу года на таком новостном фоне — это ожидаемо.

Рубль сядет на опоры

Более близкие и более вероятные ожидания —смягчение Центробанком денежно-кредитной политики. Как отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, велики шансы на снижение ключевой ставки сразу на 0,50% - до 6,50%,. Кроме того, некоторые крупные игроки прогнозируют дальнейшие шаги регулятора в данном направлении: по их мнению, до конца текущего года ставка может опуститься до 6%.

Вероятнее всего, говорит эксперт, в условиях спокойного новостного фона инвесторы предпочитают концентрироваться на негативном влиянии, которое окажет на рубль более решительные, чем раньше действия Центробанка: резкое сужение дифференциала процентных ставок и, как следствие, снижение привлекательности carry-trade. Вчера состоялся очередной аукцион Минфина, где были реализованы ОФЗ на сумму в 30 млрд рублей, тогда как общий спрос достигал 42,2 млрд рублей. Это была последняя попытка инвесторов запрыгнуть в уходящий поезд — возможность приобрести качественные бумаги на привлекательных условиях.

В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего исхода инвесторов из рубля, что должно отрицательно сказаться на его курсе, полагает Арсений Дадашев. Со следующей недели курс лишится серьезной поддержки - конвертации валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода, чей пик приходится на пятницу, когда состоятся самые крупные выплаты по НДПИ. Но до конца месяца ситуация на рынке вряд ли изменится кардинально: политика ЕЦБ направленная на стимулирование экономики, наряду с ожидаемым снижением ставки ФРС на следующей неделе, позволят избежать серьезного падения курса рубля и сохранить его в диапазоне 63,50-64,00 рублей за доллар.

В долгосрочной перспективе многое будет зависеть и от хрупкого торгового перемирия между США и КНР, отмечает аналитик. Велика вероятность обострения отношений, в качестве причины которого может фигурировать невыполнение Китаем свои обязательств. Надо принимать во внимание так же желания Дональда Трампа подтолкнуть ФРС к более активным действиям с процентной ставкой. Так что к концу года торговый диапазон может сместиться в сторону 64,00-64,60 рублей за доллар, заключает он.

Охота за долларом?

Как видим, нынешний ажиотаж на валютном рынке не означает немедленного, а так же и медленного падения рубля. Видим так же, как велик диапазон прогнозов. От 70 рублей за доллар в максимальном варианте — до курса в районе 64 рублей.

Попутно объяснилось заинтересовавшее аналитиков Сбербанк CIB противоречие между одновременно высоким спросом и на доллар, и на ОФЗ, как рублевый инструмент. Ставки доходности ОФЗ сейчас привлекательные, а потом будут ниже, вслед за ставкой ЦБ.

Возможно, происходящее на нашем рынке вообще имеет внешнюю природу. Как писал вчера «Эксперт online», на этой неделе спрос на доллары на аукционах РЕПО, проводимых Федеральной резервной системой США, оказался намного выше обычного, а на аукционе про предоставлению дневной ликвидности приближался к потолку, установленному правилами аукционов.

При предложенных ФРС в рамках операций РЕПО 35 млрд долларов «спрос оказался значительно выше, у дилеров на руках оказалось бумаг на 52,2 млрд долларов. А на аукционе «по предоставлению долларов overnight были предъявлены бумаги на сумму 64,9 млрд долларов (предел равен 75 млрд), в то время как днем ранее — на 58,15 млрд долларов». Причины такой ситуации обсуждаются отдельно, но не она не сказалась и на Московской бирже? Тогда это, возможно, внешний спрос. Стоит еще, конечно, посмотреть на поведение покупателей и продавцов долларов на других мировых площадках, но можно предположить, что охотники за долларами охотятся на них не только на аукционах ФРС.