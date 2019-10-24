«Он испугается вновь со мной драться»: Макгрегор о Нурмагомедове

Известный боец смешанного стиля из Ирландии Конор Макгрегор заявил, что собирается в Москве провести поединок против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. При этом, он подчеркнул, что наш спортсмен испугается с ним драться, передаёт агентство «Интерфакс».

«Я хочу биться с нимв в Москве, – подчеркнул он. – Люди ждут нашего повторного боя, и я верю, что он обязательно состоится».

Ирландец также выразил уверенность в том, что Нурмагомедов боится встречи с ним.

«Мне всё равно с кем биться. Но мне хотелось бы, чтобы это был именно Нурмагомедов. Но он боится меня… Люди ждут этого боя, его отец ждёт, а он – нет. Он хочет победить в бою с кем-то другим, с кем не бился еще, так как он боится проиграть», – резюмировал Макгрегор, добавив, что надеется, что матч-реванш всё-таки состоится, и он до Нурмагомедова всё-таки доберётся.