Прогноз погоды на 7 дней: мощные циклоны обрушатся на Россию

Несмотря на то, что в большинстве регионов страны пока продолжает сохраняться необычно тёплая для конца октября погода, последняя неделя второго месяца календарной осени огорчит россиян. По прогнозу синоптиков, погоду испортят многочисленные циклоны, которые начнут атаковать Россию уже в ближайшие дни.

Прогноз погоды на 7 дней на Курильских островах и на Камчатке

Так, 26 октября мощный циклон обрушится на Курилы и Камчатку. Например, в Курильске, где ещё накануне ярко светило солнце и было плюс 14-16, в эту субботу столбики термометров предательски поползут вниз, остановившись на отметке плюс 6. При этом холодный атмосферный фронт принесёт сюда сильный ливень и шквалистый ветер, порывы которого в ночные часы будут достигать 20 метров в секунду. Чуть теплее станет в воскресенье, 27 октября – плюс 10-11. Однако в последний выходной день октября, как и во все последующие до конца октября дни погода сохранится ветреная и пасмурная.

Ещё более стремительное и чувствительное изменение погодной обстановки ожидается на Камчатке. Например, в Петропавловске-Камчатском уже сегодня стало холоднее сразу почти на 10 градусов. Если вчера погодные градусники показывали в светлое время суток до плюс 9-11, то в четверг выпал снег, а воздух остыл до плюс 1-2. При этом в ночь на пятницу, 25 октября, по прогнозу синоптиков, ожидаются заморозки до минус 2. Виной всему сильный арктический циклон, который в период с 25 по 31 октября установит на всей территории региона промозглую, пасмурную погоду с холодными потоками воздуха, сильным ветром и осадками.

Погода до конца октября в Приморье. Прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, на погоду в Приморском крае в конце месяца окажет влияние близость разрушительного тайфуна Неогури, который уже давно и настойчиво атакует Японию. И если сегодня в столице региона – Владивостоке – было ещё относительно тепло, сухо и комфортно (плюс 15-17), то уже в пятницу, 25 октября на город обрушится мощнейший ливень, который будет сопровождаться сильными раскатами грома и шквалистым ветром. При этом температура воздуха к вечеру завтрашнего дня опустится до плюс 4-6, а в ночь на субботу, 26 октября, по прогнозу синоптиков, Владивосток и другие населённые пункты Приморья зальёт дождями очень высокой интенсивности – ожидается, что с 04:00 до 10:00 по местному времени выпадение более 31 мм осадков. При этом в этот период времени похолодает до плюс 1-2.

Днём в субботу также будет пасмурно, но уже не так холодно (плюс 9). В воскресенье же вновь выглянет солнце, которое прогреет воздух до плюс 11-12. Но и это ещё будет не предел – синоптики прогнозируют, что до конца месяца в регионе установится очень хорошая погода с дневной температурой воздуха плюс 13-15.

Прогноз погоды на 7 дней в Сибири

Значительно меньше повезёт жителям Сибири. Здесь ненастный арктический циклон охватит почти всю территорию и задержится до конца месяца. Так, в Красноярском крае, к выходным даже в дневные часы подморозит до минус 1-2, выпадет снег. В начале следующей недели на время станет теплее – термометры будут показывать в светлое время суток плюс 4-6, но в среду, 30 октября и в четверг, 31 октября резко похолодает до минус 4-5. Кроме того, метеорологи прогнозируют выпадение снега и порывистый ветер.

Примерно так же будет развиваться погодная обстановка в Томской, Омской и Новосибирской областях. Здесь правда, в ближайшие дни ожидаются классические температурные качели. Так, сегодня и в пятницу – плюс 2-4, в субботу – минус 1, в воскресенье – плюс 4-6, в понедельник – плюс 6-10. Однако, по прогнозу синоптиков, месяц закончится в этих областях почти также, как и у соседей – похолоданием до минус 2-4 и снегопадом.

Прогноз погоды на Урале на 7 дней

На Урале в ближайшие дни будет относительно тепло. Например, в Екатеринбурге в эти выходные, несмотря на пасмурную погоду и кратковременные осадки, воздух прогреется до плюс 8-10. В Магнитогорске и Челябинске погода, которая больше характерна для середины сентября, продержится до начала следующей недели. Здесь в субботу – плюс 12, в воскресенье – плюс 11, в понедельник – плюс 10.

По прогнозу синоптиков, почти на всей территории Урала климатическая ситуация резко начнёт меняться начиная со вторника, 29 октября. В этот день под влиянием холодного циклонического фронта, который надвигается из Арктики, всего за сутки воздух остынет в дневные часы до плюс 1, в ночные – до минус 2-3. В среду и четверг, по прогнозу синоптиков, усилится ветер, выпадет снег, а столбики термометров упадут до минус 1-2 днём и до минус 3-5 после полуночи.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 7 дней

Октябрь, который для столичного региона выдался богатым на всевозможные рекорды, завершится вполне стандартно для второго осеннего месяца. По прогнозу синоптиков, ещё несколько дней в Москве температура воздуха будет держаться на показателях сентября. Так, в субботу, 26 октября и в воскресенье, 27 октября, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 13-15. В понедельник, к Москве начнёт приближаться холодный балтийский циклон, который понизит дневную температуру до плюс 6-7. В ночь на вторник, 29 октября градусники выше нуля уже показывать не будут. При этом, метеорологи предупреждают, что в области ожидаются заморозки до минус 1-3. Днём во вторник в Москве прогнозируется достаточно сильный снег. Но при плюс 2, он быстро растает. Закончится месяц понижением дневных показателей температуры до нуля – минус 1, что всего на 1-2 градуса ниже климатической нормы для последнего дня октября.