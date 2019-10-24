Путин сделал заявление о влиянии бедности населения на экономический рост

Глава российского государства Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита «Россия-Африка» сделал заявление о влиянии бедности населения на экономический рост.

По мнению президента РФ, бедность население является серьёзным тормозом экономического развития того или иного государства, передаёт РИА Новости.

«Бедные люди не могут позволить себе следить за своим здоровьем. Для них проблема – получить образование. Поэтому это наша общая, очень важная, принципиальная задача – победить бедность», – резюмировал Путин.