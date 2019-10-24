Россия лишится места в Лиге чемпионов по футболу

Начиная с сезона 2021/22 клубы российской премьер-лиги потеряли одно место в футбольной Лиге чемпионов.

Это стало понятно после того, как накануне «Зенит» не смог набрать очки в матче с «РБ Лейпцигом» (1:2), а «Бенфика» с тем же счётом вырвала победу над французским «Лионом».

Вчерашний игровой день принёс в копилку клубов из Португалии 0,4 очка, и их суммарный рейтинг теперь составляет 43,849, у РФ на три десятых меньше.

Таким образом, начиная с сезона 2021/22 наша страна в главном клубном футбольном турнире Европы будет представлена двумя командами. При этом чемпион России сможет стартовать сразу с группового этапа, а второй призёр чемпионата – с предварительного.