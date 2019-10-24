Россия открыла в Арктике новые острова

Участники комплексной арктической экспедиции Северного флота совместно с Русским географическим обществом в ходе экспедиции на архипелаг Франца-Иосифа, открыли пять новых островов, пишет «Российская газета», ссылаясь на командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

Военный подтвердил, что «в ходе экспедиции было зафиксировано шесть новых географических объектов» архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Моисеев уточнил, что речь идет о пяти островах в бухте Визе на Северном острове Новой Земли.

«Это перспектива, это вопрос регистрации тех открытий, о которых идет речь. Конечно же, каждый остров получит свое имя, но его надо сначала обосновать», — сказал Моисеев.

Помимо открытия новых островов, экспедиция установила рекорд по продолжительности похода судна неледового класса: судно прошло более 4,5 тысяч миль.