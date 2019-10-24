Россия сделала сумасшедший скачок в Doing Business

Гондурас остался далеко позади

В рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) Россия поднялась на 28-ю позицию с 31-й. Рейтинг обновляется ежегодно, еще два года назад наша страна занимала 40-е место. Но самое удивительное то, что еще семь лет назад ее место было 120-м. Будь мы там сегодня, за нами шел бы Гондурас. Впрочем, сейчас наше место занимает приличный по многим меркам Египет.

В общей сложности рейтингуется 190 стран мира, но понятно, что, в основном, места ниже нашего «стартового» занимают страны, в которых и о наличии экономики можно говорит с натяжкой. Там Лаос, Палестина, Восточный Тимор, Бангладеш, Гатити, Ангола, Афганистан, Эритрея, Сомали.

Doing Business не является точным измерителем успешности экономической политики, это рейтинг простоты (легкости) осуществления предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов:

Создание предприятий Получение разрешений на строительство Подключение к системе электроснабжения Регистрация собственности] Получение кредитов Защита инвесторов (от неправомерных действий управляющих органов акционерных компаний) Налогообложение Международная торговля Обеспечение исполнения контрактов Разрешение неплатежеспособности (процедура банкротства).

И само наше 38-е место далеко не идеальное, и верхушка выглядит не вполне однозначно, хотя в целом убедительно. В ней: Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг, сменивший Данию, которая теперь занимает четвертую строку рейтинга. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

Место в рейтинге определяется, прежде всего, по итогам анализа нормативных актов. Настроить нормативную среду, чтобы она прилично выглядела (особенно со стороны), это не так сложно, как обеспечить успешное экономическое развитие, и развитие предпринимательства как его основу. Тем не менее, отмахиваться от этого «движения вверх» в системе международных индикаторов тоже было бы неверно. В конце концов, в весьма тяжелые (в том числе в результате той же нормативной и регулирующей деятельности российских властей) предыдущие годы и нынче бизнес «как-то выживает», так сказать. Может быть, и благодаря тем мерам, которые положительно оценивают во Всемирном банке?

Кстати, любопытно проследить динамику положения России в рейтинге. С 2006 года мы сначала съезжали вниз, а затем росли вот таким образом: 79 — 96 (2007 год, ухудшение началось еще до кризиса) — 106 — 120 — 120 — 123 (2011 год, «дно») — 120 — 112 — 92 — 62 — 51 — 40 — 35 — 31.

Впрочем, от задач, поставленных президентом в 2012 году, российское экономическое регулирование пока все равно отстает. Задачи были очень амбициозными, мы должны были быть 50-ми в 2015 году, а были 62-ми, и быть 20-ми еще год назад.

Агентство «Прайм» приводит пояснения составителей рейтинга, согласно которым со времени его предыдущего обновления Россия осуществила три реформы: ускорение процесса получения электроэнергии и, упрощение соблюдения налоговых требований, усиление защиты прав миноритарных инвесторов в результате повышения требований к корпоративной прозрачности.

Подъем в рейтинге позволяет говорить о признании развития бизнеса России на мировом уровне и важности проведенных реформ в налоговой системе, электроэнергетике и подключении к «единому окну», считает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Так, реформа налоговой системы - это упрощение соблюдения налоговых требований, которое заключается в уменьшении административной нагрузки на налогоплательщиков и бизнес.

Такой закон, рассказывает эксперт, был принят в 2014 году. Главной его задачей стало регулирование налоговых отношений путем отказа от учета суммовых разниц, подготовки порядка списания на расходы стоимости материально-производственных запасов, списание налогового учета с малоценного имущества и учет убытков от уступки прав требования.

Дальнейший рост страны в этом рейтинге возможен при дальнейшем реформировании государственной системы и, что немаловажно, в принятии народом страны проведенных преобразований, полагает Андрей Хохрин. Вероятно, развитие МСБ и смягчение инвестиционного климата повлияют на рост в рейтинге на следующий год.

Нет ребята, все не так

Рейтинг Doing Business основан на оценках простоты технических процедур ведения бизнеса и уровня его юридической защищенности, рассказывает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Но он не учитывает монетарной, бюджетной и влияющей на экономику законодательной политики властей. И поэтому страны, имеющие близкие, высокие позиции в рейтинге, могут быть крайне далеки друг от друга с точки зрения реальной привлекательности ведения бизнеса.

Например, в рейтинге простоты ведения бизнеса, а он первый в списке Doing Business и, по-видимому, самый важный, Россия на 28 месте, Швеция на 10-м из 190 стран-участниц. Различие представляется небольшим. Однако такая оценка не учитывает того, что монетарная и бюджетная политика российских властей и регуляторов стран Скандинавии, подходы государства к экономике, бизнесу, социальной сфере, налогообложению и расходованию бюджетных средств в России и скандинавских странах очень различны.

«Мы наблюдаем в последние годы сокращение прямых иностранных инвестиций в экономику РФ на фоне роста ее позиций в данном рейтинге. Объяснить это можно именно несовершенством рейтинга. Продолжу свою аналогию. Первое отличие, определяется уровнем монетизации. Для Европейского монетарного союза — в который входит Финляндия и который своими действиями фактически предопределяет монетарную политику скандинавских ЦБ — уровень монетизации, измеренный как М2 к ВВП, составит 3,62. Для Швеции он равен 3. Для России этот показатель равен 0,44», — рассказывает Александр Осин.

В РФ с точки зрения монетизации экономики справедливая инфляция составляет 12%, полагает он. Эта ситуация сохраняется в России десятилетиями и является причиной гиперинфляционных шоков. Наличие риска в виде низкой монетизации экономики играет роль сдерживающего фактора для роста потребления и производства, для которых высокая инфляция, это аналог дополнительного и очень существенного налога, уверен аналитик. Отрасли высокого передела, для которых характерна низкая рентабельность просто не выживают в таких условиях. Более того, согласно приблизительным «кабинетным» подсчетам, НДС разгоняет инфляцию на несколько десятых процентов на каждом производственном переделе.

Поэтому повышение НДС – это удар прежде всего по производственным, высокотехнологичным отраслям, считает Александр Осин. При этом, согласно комментариям представителей российского бизнеса, произошло ужесточение контроля за сбором налогов и, в частности, ухудшением возможностей по возврату того же НДС. Параллельно с повышением НДС, законодательное повышение пенсионного возраста с точки зрения средне- и долгосрочного периода дестимулирует экономических агентов вкладываться в высокие технологии в условиях дешевизны рабочей силы.

Это и удар по рождаемости а, значит по средне- и долгосрочным реальным инвестициям. Это удар по кредитному рынку, поскольку ведет к снижению реальных доходов клиентов банков, продолжает Александр Осин. На западе труд дорог, поэтому бизнесу выгодно вкладываться в высокие технологии. Пенсионная реформа толкает экономику РФ в противоположном направлении, считает он.

Все не так, ребята

В целом, полагает эксперт, несмотря на приблизительную сравнимость уровня налоговой нагрузки по отношению, к примеру, к ВВП в РФ и на Западе, в том числе, в Скандинавии в РФ налоговая нагрузка в очень существенной мере смещена с потребительского сектора (где действует единая ставка подоходного налога в 13%) на сектор производства. Даже если значительная часть этой нагрузки формируется в ТЭК и в частности в добыче, это не значит, что остальное производство не чувствует ее.

Налоговое давление транслируется в повышенный уровень цен на внутреннем сырьевом рынке и, кстати, к такому же результату, ведет проводимая правительством налоговый маневр в нефтяной отрасли. В данном случае, на фоне снижения экспортных пошлин и ценового давления из России во внешние рынки за счет повышения НДПИ, формируется потенциал роста внутренних цен на бензин.

Для преодоления показавших себя невыгодными экономике РФ условий ведения бизнеса необходим комплексный подход, уверен Александр Осин. Он, по словам эксперта, должен включать докапитализацию банков, ремонетизацию экономики, сокращение налоговой нагрузки — прежде всего это касается НДС — смягчение условий её администрирования, отмену повышения пенсионного возраста, усиление регулирования валютного рынка, реформирование системы стабфондов. То есть политика регуляторов должна быть изменена диаметрально. Однако сигнала о кардинальной смене курса нет. Соответственно, вряд ли такие изменения возможны в ближайшем будущем, делает вывод аналитик.

Хотя уж что-то, а пенсионную реформу, будем называть это так, мы явно «проехали». Впрочем, разве не этого желали много лет в том же Всемирном банке, и в МВФ, ласково именуя структурной реформой?