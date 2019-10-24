Россия улучшила позиции в мировом рейтинге развития бизнеса

Россия вошла в ТОП-30 стран по развитию бизнес в рейтинге Doing Busines-2020. Страна поднялась на три позиции по сравнению с предыдущим годом, заняв 28 место. РИА «Новости» сообщает, что это лучший результат среди стран БРИКС.

Уточняется, что рейтинг составили аналитики Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, которые отметили, что процесс ускорили проводимые в России реформы.

Отдельно отмечены упрощение налоговых требований, новые правила получения электроэнергии, а также усиление защиты прав миноритарных инвесторов. Последнюю позицию удалось улучшить благодаря повышению требований к корпоративной прозрачности.

Россия не только показала лучший результат среди государств БРИКС, но и опередила по рейтингу Doing Busines-2020 многие европейские страны, прокомментировал новость глава Минэкономразвития Максим Орешкин.