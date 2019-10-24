Компания Tesla удивила прибылью вопреки прогнозам

Для основателя компании Tesla Илона Маска настоящим триумфом стали итоги третьего квартала 2019 года, когда была зафиксирована прибыль в размере 342 млн долларов. Американская компания оказалась «в плюсе» вопреки ожиданиям и прогнозам экспертов, которые прогнозировали компании квартальные убытки в размере 257 млн долларов, пишет DW.

Согласно представленным на сайте документам, Tesla в общей сложности заработала 6,3 млрд долларов, в прошлом квартале эта цифра равнялась 5,2 млрд долларов.

После публикации квартальной отчетности акции Tesla выросли на 20,17%, о чем свидетельствуют данные сайта электронной биржи NASDAQ. В настоящий момент акции торгуются по стоимости $306,05 за штуку. Однако, по мнению автора статьи, успех не столь однозначен, если разобраться в ситуации повнимательней.

«Да, компания закончила квартал в плюсе, но прибыль 54 % меньше, чем год назад», - говорится в статье.

Если учесть, что продажи компании упали на 8%, несмотря на рекордные 97 000 проданных автомобилей, то картина и вовсе приобретает другой оттенок. Впервые с 2012 года доход Tesla снизился в годовом исчислении.

То, что компания получила квартальную прибыль, специалисты связывают с экономностью Маска: операционные расходы в этом квартале были такими же низкими, как и в 2017 году.