ЦСКА потерпел третье подряд поражение на групповом этапе ЛЕ

Московский ЦСКА в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своём поле проиграл венгерскому Ференцварошу 0:1. Поединок, проходивший с большим преимуществом «армейцев», завершился для «красно-синих» очередной неудачей.

Перед этой встречей подопечные Гончаренко занимали последнее место в квартете H с нулем в графе «набранные очки». Наша команда уступила «Лудогорцу» и «Эспаньолу» с общим счётом 1:7.

Неудачно начал турнир и «Ференцвароша» – венгры занимали третью строчку, сыграв на выезде вничью с «Эспаньолом» и крупно уступив дома «Лудогорцу».

Поэтому для обеих команд это был ключевой поединок. Почти все 90 минут футболисты ЦСКА много атаковали, имели большое количество моментов для того, чтобы забить, но за 3 минуты до конца матча умудрились пропустить – у венгров отличился Варге.

0:1 – армейцы потерпели третье подряд поражение на групповом этапе Лиги Европы и продолжают занимать последнее место в своей группе.

В параллельном поединке «Эспаньол» в Болгарии обыграл «Лудогорец» 1:0 и с 7-ю очками возглавил таблицу в квартете H.