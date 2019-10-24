У Сбербанка произошла очередная утечка данных клиентов

В интернет попала база заемщиков Сбербанка, содержащая данные 11,5 тысяч граждан, которые оформили в этом банке кредиты, пишут «Известия».

Экспертиза уже установила, что вся информация в базе достоверна, а данные «свежие» и утекли из организации в начале текущего месяца. Мошенники, завладевшие базой, уже выставили базу на продажу. Потенциальный покупатель сможет убедиться в достоверности сведений, купив часть базы по цене 30 рублей информация об одном клиенте.

В строке содержаться личные даты с ФИО, датой рождения, паспортными данными, местом работы и адресом проживания. Также информация содержит все данные по кредиту. В комментариях уточняется, что в базе есть данные по клиентам- должникам, которые совершили просрочку по платежу и сейчас ждут звонка из банка.

Специалисты сообщают, что опасность состоит в возможности мошенников, владеющих информацией, убедить клиента перевести деньги на другой счет под видом погашения долга по кредиту. В Сбербанке отказались комментировать изданию данные об очередной утечке.