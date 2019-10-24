Украина проиграла дело в ЕСПЧ бывшему мэру Славянска

Бывший мэр Славянска Нели Штепа, обвиняемая Киевом в сепаратизме, выиграла дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Украины. Как отмечается в заявлении пресс-службы суда, Украина нарушила права Штепы, так как суд затягивается, пишет «Европейская правда».

При этом отмечается, что бывший градоначальник пожаловалась на нарушение статей Конвенции о защите прав человека, а также на то, что её предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, ЕСПЧ решил, что уголовное производство по делу Штепы является необоснованно длительным.

Суд также определил, что Киев должен выплатить экс-мэру 2,6 тыс. евро в качестве моральной компенсации, а также 1 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек.