В Китае назвали главный «секрет» России по обеспечению мира

Россия может не опасаться нападения со стороны США, поскольку Вашингтон не решиться на данный шаг из-за ядерного потенциала, которым обладает Москва. Возможный российско-американский конфликт спроектировало китайское издание Sohu.

В материале отмечается, что российские ядерные силы находятся в полной боевой готовности, что заставляет США сдерживаться. Также автор материала подчеркивает, что после распада СССР и уменьшения оборонного бюджета, Вашингтон продолжает опасаться Москву.

«Секрет обеспечения мира» - стратегические ядерные силы России, пишет СМИ. Автор материала напоминает, что в распоряжении России после распада СССР оказалось 70% ядерного оружия бывших стран Советского Союза.

Сегодня РФ обладает, как морскими, так и воздушными стратегическими вооружениями, позволяющими действовать на опережение потенциального противника, резюмирует автор.