В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, который попросил прокомментировать выступление известного телеведущего Дмитрия Киселева на журфаке МГУ, заявившего что российский лидер Владимир Путин ищет себе преемника.

По словам представителя Кремля, сейчас, когда президентский цикл находится в начальной стадии, вопрос о преемнике и о поиске кандидатов в президенты вообще не актуален, передаёт агентство «Интерфакс».

«Вы должны понять, что до следующих выборов главы государства ещё далеко. Поэтому в Кремле об этом никто пока даже не думает, – пояснил Песков. – Поэтому сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь».

Напомним, ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» во время встречи со студентами журфака МГУ заявил, что Путин находится в поиске преемника, так как не подготовить его заранее «было бы безответственно».