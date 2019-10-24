В Крым может наладить железнодорожное сообщение с Украиной

В случае прекращения со стороны Киева транспортной блокады Крыма, полуостров будет готов принимать пассажирские и грузовые железнодорожные составы с Украины, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал и.о. первого заместителя Крымской таможни Евгений Воронов, инфраструктура республики полностью к этому готова. Чиновник сообщил, что регион «готов оформлять пассажирские поезда хоть сегодня».

«Фактически у нас существуют железнодорожные пункты пропуска в Армянске и Джанкое», - сообщил Воронов. Он добавил, что населенные пункты могут принять, как на пассажирские, так и на грузовые поезда, но «сегодня они не работают», поскольку Украина боится поездов в Крым и отмены водной блокады полуострова.

Напомним, об отмене железнодорожного сообщения с Крымом, а также прекращении курсирования международных поездов, Киев объявил 26 декабря 2014 года. Несмотря на это, по словам руководителя комитета по туризму, курортам и спорту крымского парламента Алексея Черняка, полуостров за истекший период 2019 года посетило около 900 тысяч туристов с Украины.