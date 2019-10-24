В России пенсии могут платить по-новому

До 2023 года ЦБ РФ планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) возможность выплат физическим лицам средств из бюджета. Речь идёт в том числе о пенсионных выплатах и социальных пособиях, а также з/п работникам госучреждений, передаёт РБК.

По данным издания, эта идея прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы. Подлинность этого проекта уже подтвердили источника в платежной сфере.

Между тем в ЦБ РФ признали, что сценарии платежей гражданам из бюджета действительно рассматриваются, однако они отказались комментировать появившуюся информацию.

В свою очередь в ПФР заявили, что с ними идея выплат пенсий через СБП не обсуждалась.

Напомним, в настоящее время в СБП возможны денежные переводы по номеру телефона между счетами в разных банках.