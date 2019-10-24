В Сбербанке прокомментировали сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе крупнейшей кредитной организации России прокомментировали информацию о новой утечке данных своих клиентов. В Сбербанке назвали появившиеся сообщения об этом «слухами и домыслами», передаёт ТАСС.

«Мы не комментируем сплетни и сообщения, которые относится к категории слухов и домыслов», – подчеркнули в пресс-службе Сбербанка.

При этом в кредитной организации подчеркнули, что вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, в Интернет якобы попала база заёмщиков Сбербанка, содержащая данные 11,5 тысяч граждан, которые оформили в этом банке кредиты. При этом утверждалась, что экспертиза уже установила, что вся информация в базе достоверна, а данные «свежие» и «утекли» из Сбербанка в начале текущего месяца.

Напомним, в начале октября Сбербанк проинформировал об утечке данных 5 тыс. своих клиентов. Позже выяснилось, что эти данные продал один из сотрудников банка. Сегодня появилась информация, что подозреваемый в хищении персональных данных клиентов Сбербанка был задержан в Волгограде. Им оказался сотрудник ООО Национальная служба взысканий, которая включена в реестр коллекторских компаний.