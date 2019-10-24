Лучший прогнозист Bloomberg назвал валюту, которая рухнет на 50%

Лучший прогнозист по валютам EM Марцин Липка из польского валютного брокера Cinkciarz в интервью Bloomberg назвал валюту, которая обвалится в ближайший квартал.

По его прогнозу, аргентинский песо рухнет в ближайшие месяцы на 50%.



«Обвал (нацвалюты) в Аргентине может быть впечатляющим, почти как в Венесуэле», - отметил Липка. Фактически, можно ожидать «50-процентного снижения песо в этом квартале к уровням выше 100 песо за доллар», прогнозирует аналитик.

Неофициальный курс обмена песо в Аргентине, известный как курс «голубых фишек», упал до самого низкого уровня за последние семь лет в среду. В воскресенье в Аргентине пройдут выборы, в результате которых, вероятно, действующий президент страны Маурисио Макри потеряет власть.

При этом, по мнению Липки, доллар в ближайшие несколько кварталов будет оставаться стабильными, а другим валютам ЕМ пока не угрожает резкое падение.