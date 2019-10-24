Сланцевый сектор США накрыла волна банкротств

В последние недели и месяцы все больше сланцевиков в США объявляют о банкротстве. Причина банальна – острая нехватка денег. Банки тоже ограничивают кредиты для сланцевых компаний и тем самым ставят под угрозу стремительное развитие нефтяного сектора США в последние годы.

Кроме банкротств, по мнению аналитиков, дефицит инвестиций заставит сланцевиков объединяться. Это, кстати, вполне естественный процесс, потому что в отрасли, по всеобщему мнению, слишком много компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти. Слияния позволят сланцевым компаниям сократить расходы, уменьшить долги и эффективнее расходовать имеющиеся средства, считает Мэтт Портильо, начальник исследовательского отдела инвестиционного банка Tudor, Pickering, Holt & Co.

Финансовые проблемы появились на горизонте давно. После обвала цен на нефть в 2014-15 годах, американские нефтяники и газовики, по данным Dealogic, сумели привлечь в сектор в 2016 году 56,6 млрд долларов. В 2019 году сумма инвестиций составила всего лишь 19,4 млрд долларов несмотря на то, что добыча нефти в США за три года выросла более чем на треть.

По мере резкого ухудшения финансирования резко выросло число банкротств. Специалисты юридической компании Haynes and Boone насчитали по состоянию на конец сентября 33 банкротства, почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Причем 27 из них пришлись на лето и осень. В октябре, к примеру, объявила о банкротстве EP Energy, долги которой составляют 4,6 млрд долларов.

Такая ситуация настораживает менеджеров инвестиционных фондов. Так, среди 240 взаимных фондов, по данным Morningstar, примерно три четверти имеют активов в энергетическом секторе менее 10%.

В последнем исследовании 200 нефтяных и газовых компаний Федеральный резервный банк Далласа пришел к выводу, что банки снизили кредитный рычаг для своих заемщиков до размеров, в 2,5 – 3 раза превышающих их доходы. Для сравнения: не так давно этот коэффициент был значительно выше и составлял 3,5-4 раза.

«Складывается впечатление, что ни у кого нет денег для нефтяных и газовых проектов,- говорится в исследовании.- Дефицит участия Уолл-стрит в развитии нефтяной отрасли очевиден».

Не удивительно, что у сланцевых компаний сейчас большие трудности. Ухудшение финансовых прогнозов вместе с падением производительности снижают и прогнозы по росту добычи нефти в США. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в следующем году она вырастет менее чем на 1 млн бар./сутки. В прошлом году рост составил 1,6 млн бар./сутки.

Тем не менее, замедление темпов роста добычи нефти в Америке не приведет автоматически к росту цен на нее, потому что замедление темпов развития глобальной экономики понизит спрос на черное золото.

В секторе активизируется консолидация. В этом году, например, обратило на себя внимание поглощение компанией Occidental Petroleum за 55 млрд долларов конкурента Anadarko Petroleum. Причем, в ходе торгов Occidental обошла Chevron. После объявления слияния компаний акции Occidental подешевели примерно на 25%.

Аналитики прогнозируют особенно активный рост слияний и поглощений среди средних и мелких нефтедобывающих компаний. На прошлой неделе, например, Parsley Energy заплатила за Jagged Peak Energy 2,3 млрд долларов. Причем, цена покупки акций превысила на 1,5% среднюю цену за 30 дней перед сделкой.

«Началась неизбежная консолидация в Пермианском бассейне»,- лаконично прокомментировал покупку один из крупных акционеров Jagged Peak Уилл Ванлох.