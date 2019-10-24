Врач рассказал, почему вредно пить кофе по утрам

Для сохранения здоровья желудочно-кишечного тракта необходимо отказаться от утреннего кофе, заявила гастроэнтеролог Мария Баладян «Вечерней Москве».

Для того, чтобы с утра «запустить желчный пузырь» необходимо употреблять обычные бананы, мюсли или кашу, рассказала врач.

«Употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с желчным пузырем», — рассказала Баладян. По строгий запрет утренний кофе попадает у людей, страдающих желчекаменной болезнью и холециститом, отметила врач.

Помимо ЖКТ употребление кофе по утрам сможет оказать отрицательное влияние на нервную систему легковозбудимых людей или повысить давление пожилым людям, худшим вариантом развития может стать инсульт, добавила врач.