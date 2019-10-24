АР: Трамп давил на Зеленского до инаугурации

Associated Press, со ссылкой на неназванные источники, сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы еще 7 мая этого года обсуждал со своими советниками просьбу президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани провести расследование относительно дела бывшего вице-президента США Джо Байдена. По информации Associated Press в совещании принимали участие будущий глава администрации президента Украины Андрей Богдан, будущий советник Зеленского по международным делам Андрей Ермак, глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев и член наблюдательного совета «Нафтогаза» гражданин США Амос Хохштайн. Ранее Хохштайн в качестве дипломата консультировал вице-президента Джо Байдена по вопросам Украины.

Рудольф Джулиани никогда не скрывал, что хотел бы продолжения расследования относительно вмешательства Украины в американские выборы 2016 года и действий Джона Байдена. Еще 10 мая 2019 года Рудольф Джулиани публично сообщил, что собирается посетить инаугурацию Владимира Зеленского и объяснить ему важность проводимых расследований. «Это не внешняя политика - я прошу их завершить расследование, которое они уже проводят, и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства» - заявил тогда Джулиани. Однако 11 мая Рудольф Джулиани сообщил, что отменяет свою поездку на Украину, так как «президент Зеленский окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по крайней мере одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему».