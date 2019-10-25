Аваков ответил на планы США признать «Азов» террористической организацией

Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал информацию о том, что США может внести полк «Азов» в список иностранных террористических организаций. По мнению министра внутренних дел «самостийной», «Азов» хотят дискредитировать в глазах международного сообщества, передают украинские СМИ.

При этом Аваков напомнил, что подразделение спецназначения «Азов» воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии является законным регулярным подразделением НГУ, поэтому ему непонятно предложение некоторых членов Конгресса США внести полк в список иностранных террористических организаций.

«У меня есть только одно объяснение этому. Такое предложение может быть свидетельством качества борьбы «Азова» за территориальную целостность Украины. А это кому-то очень не нравится. Поэтому всё это выглядит, как умышленная попытка дискредитировать подразделение «Азов» и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнёров, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками и ослабить позицию Украины в мире», – резюмировал Аваков.

Напомним, по данным правозащитной организации Amnesty International, имеется большое количество надёжных свидетельств о вопиющих нарушениях прав человека (использование пыток, внесудебное заключение под стражу и т. п.) личным составом «Азова».