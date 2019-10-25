Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п.

На сегодняшнем заседании Совета директоров ЦБ РФ регулятор принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, Банк России продолжил смягчение кредитно-денежной политики на фоне замедления инфляции, сжатия потребительского спроса и угрозы провалить прогноз по экономическому росту.

Напомним, то, что российский регулятор на своём заседании в пятницу снова снизит ключевую ставку, прогнозировали почти все эксперты. В частности, об этом единодушно говорили аналитики, опрошенные ТАСС и Reuters. Три четверти из них прогнозировали снижение на 0,25 б.п., остальные - на 0,5 б.п. Среди последних были и аналитики Сбербанка. Так, главный экономист крупнейшей в стране кредитной организации Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко были убеждены, что ставка опустится до 6,5% годовых, а на следующем заседании в декабре регулятор может снизить ставку еще на 50 б.п. — до 6%.

Такой прогноз аналитики сделали после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что уровень инфляции в стране позволяет регулятору говорить о более решительном смягчении денежно-кредитную политики.

Напомним, инфляция в РФ сейчас составляет 3,8%.