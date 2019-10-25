Белоруссия не увидела необходимости в российском кредите на 600 млн долл.

Минск не рассматривает российский кредит на 60 млн долл. в качестве основного источника финансирования.

Об этом рассказал журналистам глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович. По его словам Минск не ведёт переговоров с Москвой по данному вопросу.

«На получение российского кредита мы не рассчитываем», – резюмировал чиновник, добавив, что сейчас нет никакой «необходимости в каких-то политических кредитах», так как страна полностью обеспечена источниками финансирования на 2019 год, кроме того у белорусских властей есть чёткое понимание финансирования и на следующий год.