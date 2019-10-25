Белый дом запретил федеральным ведомствам подписываться на «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост»

Власти США отменяют подписку на «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон пост», сообщает на своем сайте издание «Уолл-стрит джорнэл», ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно называл новости этих газет об американской администрации фейками и предсказывал банкротство этим СМИ.

В Белом доме заявили на запрос указанных СМИ, что не намерены продлевать подписку для федеральных ведомств, что «станет существенной экономией средств налогоплательщиков». Пока не понятно, когда директива вступит в силу.

О намерении отказаться от подписки Дональд Трамп заявлял уже несколько лет назад. 21 октября американский президент заявил, что его администрация больше не хочет видеть "Нью-Йорк таймс" в Белом доме и планирует отказаться и от подписки на "Вашингтон пост"».