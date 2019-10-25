Минюст США начал уголовное расследование о происхождении «российского дела»

Министерство юстиции США несколько месяцев назад решило попытаться выяснить, откуда появилась информация, которая привела к расследованию спецпрокурора Мюллера. Сейчас эта проверка, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, стала уголовным расследованием. Источник, правда, отказался отвечать на вопрос, было ли собрано для этого расследования большое жюри.

Речь идет о проверке, начатой по распоряжению Генерального прокурора США Уильяма Барра в начале 2019 года. Генпрокурор приказал проверить обоснованность жалоб президента Трампа на то, что разведслужбы и силовые ведомства США неправомерно и ошибочно занимались его избирательной кампанией во время президентских выборов трехлетней давности.

Демократы и ряд бывших сотрудников силовых ведомств считают, что Барр использует Министерство юстиции для проверки не имеющих под собой никаких оснований теорий заговоров и что эта проверка может принести президенту республиканцу большие политические выгоды и ослабить значимость закончившегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, долгое время занимавшегося вопросом российского вмешательства в президентские выборы.

В ходе проверки Генпрокурор Барр попросил коллег из Австралии и Великобритании о помощи. Он дважды, в августе и сентябре ездил в Италию и встречался в Риме с итальянскими правоохранителями и сотрудниками итальянских разведслужб в надежде узнать что-нибудь о людях, упомянутых в докладе Роберта Мюллера.

Напомним, что расследование Мюллера обнаружило доказательства вмешательства Москвы в выборы в 2016 году с целью помочь Дональду Трампу. Расследование спецпрокурора привело к официальным обвинениям нескольких бывших сотрудников избирательного штаба Трампа. Тем не менее, в конце доклада Роберт Мюллер подчеркивает, что у него недостаточно доказательств для того, чтобы утверждать, что между Дональдом Трампом и Россией существовал криминальный сговор.

Генеральный прокурор Уильям Барр поручил прокурору Коннектикута Джону Дураму проверить, насколько обоснованно и с соблюдением законов действовали американские разведслужбы и правоохранительные органы, проверяя потенциальную связь между избирательной кампанией Трампа и Россией. Именно эта проверка и стала главной причиной проведения расследования спецпрокурора Мюллера.

Что касается главного виновника этого очень громкого скандала – Дональда Трампа, то он называет расследование российского следа не иначе как «охотой на ведьм», подразумевая под ведьмой себя; и страшной глупостью. Президент США утверждает, что главная задача расследования российского вмешательства заключается в том, чтобы помешать ему победить на президентских выборах в 2020 году. Впрочем, ни Трамп, ни его сторонники доказательств таких намерений его политических противников не представили.

Президент Трамп сейчас ведет борьбу с многочисленными противниками сразу на нескольких фронтах. Одним из таких фронтов является начатая Палатой представителей Конгресса США процедура импичмента, основанная на его телефонном разговоре в июле с президентом Украины Владимиром Зеленским. Противники обвиняют Трампа в том, что просил украинского коллегу расследовать деятельность на Украине бывшего вице-президента Джо Байдена, который считается его главным противником от демократов на предстоящих выборах.