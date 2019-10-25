Эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в будущем

В будущем в России самыми востребованными будут профессии бухгалтера, педагога, электрогазосварщика, токаря, электромеханика, рассказали специалисты из ВНИИ труда.

В ведомстве заверили, что без работы не останутся и представители профессий, которые являются дефицитными на рынке труда. Речь в данном случае идет об электрослесарях по ремонту оборудования распределительных устройств, инженеров-химиков, тренеров – преподавателей по адаптивной физкультуре и спорту.

Также в будущем все больше будут востребованы и новые профессии, такие как специалисты по большим данным и облачным приложениям, а также к специалистам в области новой производственной и строительной техники.

Как рассказала эксперт Минтруда Ирина Волошина, новые профессии смогут трансформироваться и «у работника появляются новые трудовые функции».