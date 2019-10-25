ГПУ расследовала дело в отношении главы офиса Зеленского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследовала дело в котором фигурировал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан. По словам бывшего руководителя Управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить России более 3 млрд гривен (120 млн долларов США) по государственным гарантиям украинской корпорации «Единые энергетические системы». «По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство ГПУ это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана», - заявил Горбатюк.

23 октября этого года Сергей Горбатюк был уволен из Генеральной прокуратуры Украины. Сразу после увольнения Горбатюк заявил, что ГПУ остановила расследование гибели протестующих на киевском Майдане в 2014 году.