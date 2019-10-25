Художественный руководитель театра Сергей Женовач вручил заслуженным мхатовцам памятные знаки «Чайка»

Бронзовыми "Чайками" были награждены те, кто проработал в театре 15 лет, серебряными — 25 лет, золотыми – 30, 35 и 40 лет. Тем, кто прослужил в театре более 45 лет получили ювелирные изделия с символикой МХТ (золотой значок с изумрудом/бриллиантом).

В этом году в числе награжденных: народная артистка России Нина Гуляева (65 лет), народная артистка России Наталия Егорова (35 лет), народная артистка России Наталья Тенякова (30 лет), заслуженная артистка России Дарья Юрская (25 лет), народная артистка России Ольга Яковлева (15 лет), народный артист России Авангард Леонтьев (15 лет), народный артист России Сергей Сосновский (15 лет), заслуженная артистка России Алла Сигалова (15 лет), художник-конструктор Екатерина Кузнецова (35 лет), художник-модельер Елена Афанасьева (45 лет).

Получая награды из рук художественного руководителя, артисты признавались в любви своему родному театру:

Дарья Юрская: «Художественный театр – это моя единственная до конца сбывшаяся мечта в жизни. Дело в том, что в свое время я поступала только в Школу-студию МХАТ, тем самым очень усложнив себе задачу. Но я очень хотела быть здесь. Мечты сбываются!»

из архива пресс-службы

Наталья Тенякова: «Я тронута и счастлива. Спасибо большое!»

Наталья Егорова: «35 лет я в театре. Спасибо ему за все – за радости, за страдания, за переживания. Люблю всех!»

из архива пресс-службы

Нина Гуляева: «Сколько лет я в театре? 65 лет – это, на самом деле, не 65! Я уже на втором курсе играла Сережу в «Анне Карениной», с Аллой Константиновной Тарасовой. Играла Митиль в «Синей птице». Так что к этим годам надо прибавить еще два. В этом фойе, где сейчас нам вручают награды, висит портрет моего Славы, Вячеслава Михайловича Невинного. И вот как раз в этом месте он меня как-то вызвал из буфета и сказал: «Я тебя люблю, будь моей женой! Я хочу иметь от тебя детей».Такая я счастливая, такая счастливая! Я с утра встаю и сюда иду – это мой дом!»

из архива пресс-службы

Памятный знак "Чайка". История.

В 1901 году первые жетоны "Чайка" были подарены Чеховым актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня". В октябре 1908 года к 10-летию Московского Художественного театра был выпущен значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем, прослужившим в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших 15 лет в театре и других работников за 25-летнюю службу.

В 2001 году художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада мхатовцев в общее дело. В этом году представлен новый дизайн значков, его автор – главный художник МХТ имени А.П. Чехова А.Д. Боровский.