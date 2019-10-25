Кому спасать капитализм

Если герои не рождаются

Множество неправительственных организаций с упорством, достойным лучшего применения боролись в ростом народонаселения на планете. Эта человеконенавистническая борьба, финансируемая миллиардерами, считающими необходимым сдержать рост потенциала развивающихся стран, ведется под лозунгами роста благосостояния тех, кого она оставит в живых. В действительности, ситуация обратная. Так, портал «Вести.Экономика» провел исследование, показавшее положительную зависимость между ростом численности населения и экономическим ростом.

Демографический рост стимулирует проекты инфраструктуры, расширение цепочек поставок, увеличение производства и окончательный рост потребительского спроса, пишут «Вести.Экономика». Экономический рост обусловлен растущим спросом на фоне роста населения трудоспособного возраста и присущим ему финансовым поведением. Однако «замедление роста и резкое сокращение численности населения трудоспособного возраста ясно видны в любой части мира». Проблемы, пишет издание, наблюдаются повсеместно, вплоть до Китая, где этот спад входит в активную фазу. Но особенно демографические проблемы заметны в развитых странах.

В Восточной Азии, где население долго росло, Западной Европе, где рождаемость и так уже на низком уровне, как и в Восточной Европе (включая РФ), авторы исследования прогнозируют, с 2020-2030 годов, депопуляцию населения трудоспособного возраста. Некоторый рост его вероятен в Севернрй Америке вместе с Австралией и Новой Зеландией, заметный рост (+8%) прогнозируется в Южной Америке. В остальном мире вероятен рост численности населения трудоспособного возраста на 19%, но «эти бедные страны станут еще беднее, если будут следовать нынешней экономической системе».

Вызов капитализму в целом

Адекватно описать текущие социально-экономические проблемы в мире с точки зрения современной монетаристской макроэкономической теории практически невозможно, констатирует главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. И уж тем более невозможно искать решение проблем в рамках этой системы, а про прогнозирование будущего, наверное, и заикаться не стоит.

Зато происходящее неплохо вписывается в концепции политэкономии, рассказывает эксперт, где текущий момент в мировом развитии является следствием структурного изъяна капиталистической системы распределения добавленной стоимости. Суть этого изъяна заключается в том, что на длинной исторической дистанции, происходит постепенное аккумулирование капитала в руках небольшой группы крупного бизнеса (владельцев средств производства).

В этом, наверное, нет ничего плохого, но данный тренд автоматически и неумолимо ведет к сокращению покупательной способности наемных работников, коих большая часть населения планеты, признает Антон Быков. Этот тренд виден буквально во всем, начиная от бытовой семейной жизни, где теперь двое родителей вынуждены работать для обеспечения семьи, и заканчивая направлениями бизнеса, где главной идеей становится аренда и совместное использование.

Так же, такой тренд естественным образом ограничивает экономические рост, в основе которого лежит все возрастающее потребление. А также медленно отдаляет момент заведения семьей потомства, ведь теперь для достижения необходимого материального уровня требуется все больше времени. В итоге, указывает Антон Быков, темпы роста мировой капиталистической экономики сначала замедляются, а потом мировое хозяйство и вовсе начинает рассыпаться.

При этом, обращает внимание эксперт, крупнейшие развитые экономики мира и так смогли отдалить этот момент фрагментации с помощью потребительского кредитования, ультранизких ставок и бесконечных программ количественного смягчения, которые искусственно раздували покупательную способность наемных работников. И вот в этой системе наступает неизбежная развязка: долги астрономические, закредитованность феноменальная, ставки нулевые или отрицательные, экономика замедляется, идут торговые войны, а число трудоспособного населения, то есть условно молодых сокращается.

Что будет дальше? Вне зависимости от того, найдут ли решение структурных проблем или нет, в период 2020-2030-х годов очень вероятны дефолты целых стран, полагает Антон Быков. При этом необязательно, что это будут только лишь развивающиеся страны, возможно, что даже, напротив, при текущем уровне государственного долга крупнейших развитых стран, именно они находятся в зоне риска, и представляют наибольшую потенциальную угрозу для системы мирового хозяйства. Естественно, что все это будет сопровождаться турбулентностью и потрясениями на глобальных рынках и в экономиках. Но дальнейшее развитие событий уже будет зависеть от усвоенных уроков и принятых решений.

Можно предположить несколько вариантов преодоления этой структурной проблемы, говорит Антон Быков. Первый негативный, но исторический. В XX веке было два момента, когда разделение в доходах между самыми бедными и самыми богатыми достигало максимальных значений. Первый – перед Первой мировой войной, второй перед Второй мировой войной, в обоих случаях разрыв доходов схлопывался до приемлемой для дальнейшего развития величины. Очень хорошо, что в текущей ситуации вряд ли возможны подобные военные конфликты, так что этот вариант, скорее всего, отпадает либо он будет реализовываться в более мягкой форме – трансформации социальных конструкций с разделением мира на самостоятельные экономические зоны.

Второй вариант, продолжает Антон Быков, более позитивный и безболезненный подразумевает, во-первых, добровольное перераспределение капитала, возможно с помощью введения базового дохода или других социальных благ для наемных сотрудников. Во-вторых, это технологические прорывы, которые позволят мировой экономике, в рамках более социального капитализма, вновь начать рост. И в-третьих, необходимы ограничения на накопления капитала, а также на права его наследования.

Будем живы — не помрем

Как отмечается также в публикации «Вестей», спад рождаемости естественным образом приводит к росту численности пожилого населения. С экономической точки зрения у него, вообще говоря, немало преимуществ. Но, конечно, оно более консервативно в потреблении как с качественном, так и в простом количественном отношении. Однако, выражая тревогу по поводу низкой или падающей рождаемости, было бы безнравственно делать акцент на относительном, и там более на абсолютном росте числа пожилых людей как на негативном факторе. Так же можно сказать, что такой акцент не оправдан и экономически.

С одной стороны, население Земли действительно стареет, к 2035 году количество людей старше 65 лет перевалит за миллиард, комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.. С другой стороны, к этому времени они составят всего 13% от общего числа, что не так уж много.

Правда, будут отдельные страны, например, Япония, где доля людей старше 65 ко всем остальным будет примерно в 3 раза выше, чем в среднем по миру. Но не следует пугаться подобным прямолинейным трендам.

Старение населения, полагает эксперт, породит целую индустрию заботы о здоровье и нишу гаджетов, помогающих пожилым людям справляться с бытовыми проблемами, и люди старше 65 будут, хотя и не все, заняты в этих сферах.

Все большую роль будет играть качественное образование, так как, статистически, шансы сохранить работу после 65 выше у тех, кто хорошо образован и владеет специальными навыками. Проще говоря, экономика, несомненно, «придумает», что продать состоятельным пожилым людям, как позаботиться о малоимущих пенсионерах и как их трудоустроить, либо предложить им кредитные программы с обратной ипотекой.

Другое дело, продолжает аналитик, что рост численности старшего населения должен привести к социальным изменениям и конфликтам, так как может появиться солидное число молодых людей с низким пока еще образованием и, по этой причине, безработных. Им сложно будет конкурировать с уже занимающими эти рабочие места пожилыми.

Кроме того, добавляет Илья Жарский, нас ждет повсеместная автоматизация рабочих мест, которая тоже будет приводить к безработице для всех возрастных групп, но более всего — для малообразованных.