Курс доллара: реакция рубля на необычное решение ЦБ

Рубль незначительно отреагировал на необычное решение российского регулятора, который на сегодняшнем заседании Совета директоров ЦБ РФ принял решение о резком снижении ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.).

Напомним, ранее Алексей Антонов из «Алор Брокер» отмечал, что когда регулятор, до этого снижавший ставку с шагом в 25 б.п., решил, что этого недостаточно, и что, надо снижать быстрее – очень необычное решение. По мнению, аналитика, большого потенциала у данной меры нет.

Однако на торгах Московской биржи нацвалюта не сразу, но всё-таки перешла к росту. Так, курс доллара США по данным на 14:40 мск составил 63,84 руб., курс евро – 70,92 руб.

Положительная реакция рубля на решение ЦБ РФ, стала возможной из-за того, что регулятор снизив ставку на 50 б.п. всё-таки не стал использовать голубиную риторику, не став открыто обещать второго снижения уже в декабре, о чём ранее говорили, например, аналитики Сбербанка. Таком образом, рубль спокойно переварив сегодняшнее решение Центробанка, теперь переключится на другие факторы. В частности, влияние на курс национальной валюты окажут налоговый период и динамика внешних индикаторов, нефти и риск-инструментов. При этом решение ФРС на следующей неделе станет следующей главной темой для рубля.